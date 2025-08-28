El municipio hizo oficial la adjudicación a la firma Minella SA el uso y explotación del Parque de los Deportes Teodoro Bronzini por 30 años con opción a 10 más.

¿Cuáles son los términos de la concesión del Minella?

El plazo de dicha concesión es de 30 años con opción a 10 más y el canon a abonar es de 120 millones de pesos. Se está trabajando en el contrato que vinculará a las partes y una vez firmado, se deberá proceder a la entrega de las instalaciones.

La Municipalidad de General Pueyrredon adjudicó este miércoles a la firma Minella Stadium S.A, la concesión del uso y explotación de las instalaciones del Estadio José María Minella , el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini. En ese sentido, Minella Stadium S.A garantiza en su oferta que podrán jugar los equipos locales que participen en los torneos de AFA y también los equipos de básquet que participen en la Liga Nacional organizada por la ADC. Además, incluye eventos que pueden ir desde partidos de rugby, recitales, torneos de padle, voley, espectáculos de la UFC, shows de patinaje, festivales musicales y eventos religiosos, entre otros.

Desde el municipio informaron que actualmente se está trabajando en el contrato que vinculará a las partes y una vez firmado el contrato, se deberá proceder a la entrega de las instalaciones. “La adjudicación en si misma es muy importante, porque implica que estamos un paso más cerca de la solución definitiva al deterioro en el que se encontraba el Minella”, señaló al respecto Mauro Martinelli, secretario de Legal y Técnica y Hacienda. “Estamos en un camino en el que vamos hacia un estadio moderno, con tecnología de punta y cuya remodelación tendrá un impacto positivo en la generación de empleo directo e indirecto”, agregó el funcionario.

¿Cuáles serían las obras?