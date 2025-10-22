Jornada sobre Energía, Producción y Desarrollo Sostenible en el Colegio de Ingenieros

Notable expectativa ha despertado la Jornada sobre Energía, Producción y Desarrollo Sostenibleque organizada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Airesse concretaran el 30 y 31 de octubre en el Gran Hotel Provincial NH de Mar del Plata. El evento reunirá a referentes de la industria, especialistas y autoridades para debatir sobre Vaca Muerta, el offshore, la transición hacia energías renovables y los desafíos regulatorios y de infraestructura que enfrenta el país.

En la oportunidad expertos, profesionales, funcionarios y estudiantes en la Jornada sobre Energía, Producción y Desarrollo Sostenible,que durante dos días, debatirán estratégicamente sobre el presente y futuro de la política energética argentina, en un contexto en el que el país busca consolidar su producción hidrocarburífera, ampliar su infraestructura de transmisión y cumplir con los compromisos de transición hacia un modelo sustentable.

“El objetivo es, desde la ingeniería, tener una reflexión sobre el tema energético, que es un tema que nos preocupa y que tiene un alto impacto en el desarrollo productivo”, explicó José Luis Ovcak, asesor del Colegio de Ingenieros y coordinador general de la jornada

El programa reunirá a voces clave de la industria y la política energética. La apertura estará a cargo del subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, con una exposición sobre las perspectivas provinciales.