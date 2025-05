Jorge Macri anticipó que la Ciudad evalúa asistencia a jubilados de PAMI por pérdida de cobertura

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó hoy que la Ciudad de Buenos Aires está “evaluando cómo ayudar a los jubilados de PAMI que perdieron el 100% en la cobertura de medicamentos“, y advirtió que se trata de una “situación bastante injusta” para quienes deben elegir entre alimentarse o continuar con sus tratamientos.

“Estamos evaluando cómo ayudamos a los jubilados de la Ciudad que han perdido el 100% de cobertura de los medicamentos para cubrir parte de ese agujero en su bolsillo que se le generó“, sostuvo Macri en declaraciones radiales.

El mandatario porteño explicó que el Gobierno local enfrenta dificultades para implementar una política en ese sentido, dado que en la Ciudad no tienen “la base de datos del PAMI, que es nacional“, lo que obliga a ver cómo hacen para “identificar los casos“.

“Aquí se da una situación bastante injusta. Una persona que no tiene ninguna cobertura, o sea que no es jubilado del PAMI, viene a un centro de atención de la Ciudad o a un hospital, y le damos no solo el diagnóstico, sino también los medicamentos. Y a alguien que tiene PAMI se lo atiende, se le hace el diagnóstico y la receta, como es PAMI tiene que ir a la farmacia, pero esa persona tiene que ir y pagar”, explicó.

En ese marco, indicó que junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, están trabajando para encontrar una solución. “Estamos viendo cómo hacerlo, porque no es fácil operativamente identificarlos. Pero algo tenemos que hacer porque si un jubilado tiene que elegir entre comer o tomar el medicamento, gana la necesidad de comer, y si abandonan el medicamento, se enferman”, alertó.

Y concluyó: “Tenemos que movernos antes, prevenir y estar cerca. Nosotros no vamos a mirar para el costado sin hacer nada.

Yo creo que quien gobierna, quien lidera, tiene que tener certeza en el rumbo, pero sensibilidad para no dejar a nadie atrás”.