Jésica Cirio habló de los rumores de infidelidad de Insaurralde

A principios de junio Martín Insaurralde dio positivo en coronavirus, razón por la cual tuvo que estar varios internado en el Hospital de Llavallol por complicaciones en su salud.

Y en ese entonces lo que más llamó la atención es que ni Jésica Cirio, su esposa, ni su hija Chloé se contagiaron.

Por esta razón, comenzaron a circular rumores de infidelidad del intendente de Lomas de Zamora con su secretaria, Victoria Bourio, quien sí había contraído el virus.

Y luego de varias semanas de silencio, Cirio desmintió estas versiones.

“Vicky es parte de mi familia, yo la amo con todo mi ser. Ella se angustió mucho cuando dijeron que se había contagiado ella y yo no. Había mucha gente tirando mala energías, pero ya pasó. Dijeron muchas cosas de mí, que una más…”, explicó la conductora de “Morfi” en diálogo con Ángel De Brito.

Y agregó: “No me molestó el prejuicio sino la ignorancia, porque es el desconocimiento de la enfermedad, porque hubo muchísimos casos en los que no se enfermaron todos en la misma casa. Es la cantidad de haters. Es un poco esta famosa grieta que revolucionó y había mucha gente tirando mala energía. Cuando me pongo a seguirlos veo que tienen cinco, seis seguidores y ahí veo que son cuentas falsas”.

Asimismo, la modelo recordó cómo atravesó los días en los que Insaurralde cuando le confirmaron que su marido tenía covid-19.

“Cuando nos enteramos de que dio positivo, el médico lo vino a buscar al instante para internarlo, y me empecé a angustiar”, contó Jésica y aseguró que en un principio se trataba de un cuadro asmático leve, como los que suele sufrir el intendente cada invierno.

FUENTE: NA/Canal 13.