Javkin: “Vamos hacia un sistema de transporte que no funcione más”

Sin avances y sin tratamiento del tema del transporte público de pasajeros, todos los caminos conducen a que el sistema tal cual está concebido para su funcionamiento ha dejado de ser razonable para las partes que integran este servicio público. Todo indica que está al borde del colapso y el manejo escapa a sus actores, por error u omisión.

Al respecto, el intendente de Rosario Pablo Javkin que si no se realiza una revisión del aporte de subsidios al interior del país puede llegarse a una situación “donde el sistema de transporte no funcione más” y destacó que el cese de los envíos de fondos se realizó “violando la ley a través de un comunicado“.

En la charla con los periodistas el titular del Palacio de los Leones fue consultado sobre la situación del transporte en la ciudad y el inminente aumento del precio del boleto debido a la decisión del gobierno nacional de recortar los subsidios al interior del país.

En ese sentido, Javkin señaló que “vamos a encontrar una solución transitoria porque es imposible poner el boleto al precio que indica el estudio de costos ($1.343)”. Si bien no habló del valor, la tarifa llegará a los $700, en sintonía con el valor que ya rige en la ciudad de Córdoba.

En ese marco, recordó que “volvió a aumentar el impuesto a los combustibles. Ahora los rosarinos, los cordobeses, los salteños vamos a pagar más y a recibir cero“. El intendente hacía referencia a la decisión del gobierno nacional de descongelar el impuesto a los combustibles, que se va a realizar en tres etapas. En la primera, se estima que el incremento rondaría en un 4% para la nafta y un 3% para el gasoil.

“Acá lo que es muy injusto es que ese impuesto que hoy aumentó tiene que tener un reparto mejor. Y eso es lo que le estamos pidiendo a los legisladores para que se vote. Porque la perspectiva que tenemos si no aparece ningún instrumento es que nos encontremos con un sistema de transporte que no funcione más“, advirtió Javkin.

El intendente también recordó que en las últimas horas la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FunDESC), que preside el dirigente peronista Roberto Sukerman, elaboró una acción de amparo colectivo en conjunto con la Asociación Vecinal del Barrio Parque Casas de Rosario para solicitar al Poder Judicial Federal que declare la vigencia del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros que fue eliminado por el gobierno nacional.

En ese contexto, recordó que “acá no hay ninguna resolución, no hay ninguna ley. En un comunicado de prensa se violó la ley. Esa ley que decía que en enero y febrero teníamos que recibir el fondo (compensador del transporte) tal cual estaba votado en la ley de Presupuesto. Eso es lo único que decimos”.

Cuando le preguntaron sobre la fecha en que entraría en vigencia el aumento del boleto, Javkin dijo: “La noticia no tiene que ser lo que nos pasa en el interior. La noticia tiene que ser cómo nos cortaron los subsidios. No podemos poner el boleto a $ 1300, no podemos porque la gente no se va a subir“.

