Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Francos

El presidente Javier Milei le tomó hoy juramento a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. En una breve ceremonia que se realizó en el Salón Blanco de Casa Rosada, ministros, familiares y amigos se nuclearon para celebrar la designación del funcionario.

Con la participación del Gabinete completo, a excepción del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con justificación por una operación de rodilla programada, la plan del Gobierno asistió al evento que incorporó formalmente al hasta entonces vocero presidencial.

“Con todo, eh”, le indicó el mandatario, luego de haberle tomado formalmente el juramento. El evento fue uno de los más multitudinarios en lo que va de la gestión.

En primera hilera de sillas ubicadas en el centro del salón, seguían de cerca la ceremonia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno, y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). Completaron la nómina Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud).

Con visible emoción, su esposa Betina Angeletti y sus dos hijos saludaron a Adorni tras los cuatro minutos formales que duró el acto. También estuvieron presentes su hermano y legislador bonaerense, Francisco Adorni; su madre Silvia, y los padres de los Milei, Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich.

Asimismo, hizo coincidir al asesor presidencia, Santiago Caputo, de los últimos en saludarlo, y al armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, de los primeros en retirarse. En la previa, el consultor compartió unos minutos con la menor de los Milei, quien ironizó sobre su look que incluía unos anteojos de sol. “¿Qué hacés, mucho sol?”, bromeó antes de abrazarlo.

La ceremonia se concretó después de la reunión que encabezó el libertario junto a más de 100 senadores y diputados electos de La Libertad Avanza y PRO. Posteriormente, el jefe de Estado tenía previsto viajar a Miami para participar mañana del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad.

Entre los presentes, fueron de la partida los legisladores Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, quienes se encontraban en Casa Rosada por el llamado a legisladores del espacio y del PRO; el dibujante Cristian Dzwonik, más conocido como “Nik Gaturro” y el reconocido doctor Claudio Zin.

Al término, compartió un café con sus familiares en las oficinas y a posterior protagonizó una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La primera en traje de jefe de Gabinete