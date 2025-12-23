Javier Milei agradeció a sus ministros y los arengó rumbo al 2026 durante la cena en Olivos

El presidente Javier Milei convocó a sus ministros y secretarios a una distendida cena que se llevó adelante durante la noche del lunes en la quinta de Olivos a modo de celebración de fin de año.

El mandatario llegó pasadas las 20, mientras el plantel completo del Gabinete lo esperaba para compartir una comida que tuvo tintes de reunión, pero además ofició de encuentro social entre los miembros del equipo que lo rodea.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario agradeció uno por uno a sus funcionarios y los arengó rumbo al segundo tramo de la gestión que encarna en el camino al año 2027.

El menú constó de empanadas de entrada, asado y ensalada de plato principal, y de poste tiramisú. Hubo variedad de bebidas y café tras la comida.

El mandatario, que según revelaron fuentes asistentes, se mostró muy agradecido y luego de felicitar a cada ministro y secretario les obsequió un ejemplar del libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo autor es el economista Walter Block.

Se trata de una obra publicada en 1976 que destacaba libertad individual y el libre mercado como principios fundamentales para la sociedad. En la previa al intercambio, el libertario recibió a solas al jefe de Gabinete para conversar sobre los temas de gestión abiertos.

Horas antes, Manuel Adorni había prestado sus oficinas para la reunión de mesa chica que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del debate por la aprobación del Presupuesto que se tratará este viernes en la Cámara de Senadores.

Dieron el presente los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). __IP__

Asimismo, participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).

También asistieron los exministros que debieron asumir compromisos legislativos Luis Petri, actual diputado, y Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores.