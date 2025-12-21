Javier Alonso dio inicio al Operativo de Sol a Sol 2025/26

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dio inicio este domingo al Operativo de Sol a Sol 2025/26, que se prolongará en todos los puntos de veraneo de la Provincia, y aseguró que reforzaron las custodias «con drones, motos y patrulleros».

«Viajar en familia es lo más lindo del mundo, y saber que estás cuidado lo hace mucho mejor. Este verano, mientras disfrutas de nuestras playas, sierras o festivales, la Policía de la Provincia te acompaña en cada paso», indicó Alonso en sus redes sociales.

Y afirmó: «Con el Operativo de Sol a Sol, reforzamos la seguridad con drones, motos y patrulleros para que tu única preocupación sea descansar».

«Recordá: si manejás, no tomes y usá siempre el cinturón. ¡Tu tranquilidad es nuestra misión! Disfrutá de la Provincia, nosotros te cuidamos», precisó Alonso.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el gobernador Axel Kicillof presentó el viernes el Operativo de Sol a Sol, de cara a la temporada veraniega en Buenos Aires.

La iniciativa desplegará dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la Provincia.

Junto al mandatario bonaerense estuvieron los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolas Kreplak; de Transporte, Martín Marinucci; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.

“Las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial. Mientras Javier Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”, remarcó Kicillof.

En esta oportunidad el Operativo de Sol a Sol contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica, sierras y lagos bonaerenses.

Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia.

Al respecto, Alonso señaló: «Vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”.

«Lo hacemos de la única manera que se puede brindar seguridad: con inversión y efectivos preparados, que cuentan con los medios necesarios, para fortalecer el despliegue en todos los destinos turísticos», añadió.

En materia de salud, se contará con 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa “Marea Sanitaria” con acciones de prevención y promoción de la salud. Asimismo, se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) para casos de urgencia.