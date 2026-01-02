Javi García renovó y seguirá por un año más en Boca

Si bien su contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2025, Javier García acordó su continuidad para seguir en Boca y firmará un nuevo vínculo hasta fin de año, por lo que sumó al inicio de la pretemporada bajo el mando de Claudio Úbeda.

El guardameta surgido de las inferiores del club, de gran relación con Juan Román Riquelme, retornó al club en plena pandemia para ser el tercer arquero de la institución en 2020. Con la salida de Esteban Andrada, Javi quedó como suplente de Agustín Rossi, posteriormente de Sergio Romero y de cara al 2026 se encuentra una vez más en el rol de tercer opción, por detrás de Agustín Marchestín y Leandro Brey.

En ese tiempo jugó cuando el titular sufría una lesión o cuando el entrenador de turno decidía colocar un equipo alternativo debido a lo comprimido del calendario. Sin embargo, su último partido data de marzo del 2024: en aquel choque ante Racing fue titular debido a que Chiquito se encontraba con problemas físicos, pero una lesión provocó que saliera a los 73 minutos y le dejara su lugar a Brey.

Desde entonces, el joven arquero de pasado en Los Andes se quedó con el puesto en el banco de suplentes, mientras que García pasó a ser el tercero en la consideración de los técnicos.

A sus 38 años (cumple 39 en enero) sus opciones eran renovar por un año más o colgar los guantes, optando por la primera de las opciones en pos de seguir aportando desde afuera al grupo.

Positivo y con experiencia, la intención siempre fue de renovar el vínculo por un año y que siga siendo parte del plantel como tercer arquero, a sabiendas de que difícilmente sume un minuto en toda la temporada, tal como pasó en este 2025 y a casi dos años de su último juego.