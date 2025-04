Jack Doohan volvió a decepcionar en la Clasificación del GP de Arabia Saudita: ¿se acerca Colapinto?

El presente del australiano Jack Doohan en la Fórmula 1 no parece mejorar con el paso de las carreras. El piloto de Alpine, escudería en la que también se desempeña como reserva el argentino Franco Colapinto, tuvo una pobre clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita y quedó afuera en la Q1.

Después de un viernes para el olvido en las prácticas libres, en donde sufrió especialmente con el rendimiento de los neumáticos blandos, Doohan pareció haber encontrado algo de ritmo en la última práctica del sábado.

Aun así, no cosechó buenos resultados durante la Qualy, donde su mejor tiempo fue 1m28s739, que lo dejó decimoséptimo en la tabla, a 168 milésimas del último clasificado a la Q2, Isack Hadjar (RB), y más de tres décimas por detrás de su compañero el francés Pierre Gasly, quien sí llegó a la Q3.

“Pudimos mejorar muchas cosas, pero es una pena haber perdido las dos sesiones de ayer. No tenía confianza con los blandos y me he quedado con ese déficit. Estoy teniendo que ponerme al día con el tiempo perdido constantemente”, reconoció el australiano.

La presión crece para Doohan, no solo por sus propios errores, sino también por la comparación constante con su compañero de equipo, quien sigue sumando experiencia y resultados.

A su decepcionante clasificación se le sumó una reprimenda de los comisarios tras la tercera práctica libre por cruzar dos veces la zona delimitada para ingresar a boxes, lo que está expresamente prohibido.

“Fue vergonzoso. Estaba súper concentrado y ni pensaba, simplemente iba en línea recta. Son fracciones, pero debía tomar más margen”, admitió.

Por otro lado, Doohan aseguró que siente el cambio de una categoría a la otra: “Ya no se trata de Fórmula 2 ni de categorías júnior. Cada vuelta es crucial. No puedes esperar ganar décimas fácilmente”.

Con un rendimiento a la baja y la sombra de Colapinto creciendo cada fin de semana, el australiano enfrenta una gran presión y en caso de no conseguir buenos resultados, Alpine podría tomar decisiones más drásticas en el futuro.