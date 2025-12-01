IOMA siempre para atrás: Menos servicios, caen prestadoras y aparecen nuevas operadoras tercerizadas

La movilización se concentró en la sede local del organismo, en avenida Independencia 2742, donde los presentes reclamaron por la interrupción de prácticas médicas, cirugías y prestaciones en clínicas y sanatorios privados, a partir del cambio en el esquema de gerenciamiento de los servicios.

Según explicó una de las voceras del grupo de afiliados autoconvocados, el problema se originó en el traspaso de la administración de las prestaciones privadas: Aceapp habría dejado una importante deuda con las instituciones y, en ese contexto, comenzó a tomar protagonismo el grupo Roisa como co-gerenciador y administrador. Esa situación generó que varias clínicas dejaran de atender a los afiliados de IOMA por falta de pago y por desconfianza hacia el nuevo esquema.

En Mar del Plata, los usuarios denuncian que solo se mantienen guardias para afiliados en la Clínica de la Familia y el Niño, mientras que en otras instituciones se suspendieron cirugías programadas y distintos estudios. Hay casos de operaciones previstas desde hace meses que fueron dadas de baja, y también señalan dificultades para la cobertura de prótesis, lo que deja a muchas personas sin la atención que necesitan.

Los afiliados remarcaron que la situación es “crítica” y cuestionaron la falta de respuestas claras por parte de las autoridades de la obra social. Reclaman que se informe qué está ocurriendo con la gerenciadora, cómo se va a saldar la deuda con las clínicas y de qué manera se garantizará la continuidad de los tratamientos. Incluso, algunos usuarios ya evalúan la posibilidad de pedir traslado de cobertura a otras ciudades ante la incertidumbre.

Impacto y alerta en Tandil

Lo ocurrido en Mar del Plata genera especial preocupación en acá, ya que se trata de la misma gerenciadora que interviene en la administración de prestaciones de IOMA en esta ciudad. Si en la ciudad balnearia la reestructuración derivó en recortes, suspensiones y cancelación de cirugías, el temor de afiliados tandilenses es que se replique un escenario similar en los prestadores locales.

Por estas horas, usuarios de IOMA en Tandil siguen con atención la evolución del conflicto y esperan definiciones oficiales que clarifiquen cómo impactarán estos cambios en la red de prestadores de la región y en la continuidad de sus tratamientos.