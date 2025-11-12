 ¿Invierten US$ 515.000,00 por mes en la red vial municipal?: Sobretasa recaudó US$ 10.000.000.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de ha denunciado que el 70 % del parque de maquinarias está fuera de funcionamiento y que los insumos son inexistentes

Se aplica según su creación y se afecta a la consigna de fondo afectado, no debiéndose observarse desvíos de la recaudación por tal9 concepto, que proviene de líneas directas de los suministros de los surtidores de las estaciones de servicios ubicadas en el Partido de General Pueyrredon.

Si el destino de los recursos es desviado al pago de otro tipo de servicios, se requiere expresamente la autorización del Contador Municipal, que habilite con su firma la utilización en otros rubros que provoque la erogación en el contexto del presupuesto en ejercicio.

Se la considera no sólo una tasa de dudosa constitucionalidad, sino que también debilita los principios fundamentales que deben regir el sistema tributario argentino. Es imperativo que los próximos litigios sean planteados con el rigor técnico y procesal necesario para llevar este debate al ámbito de la Corte Suprema y proteger así los derechos de los contribuyentes frente a excesos fiscales municipales.