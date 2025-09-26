Investigan posible femicidio en el barrio Las Heras

Una mujer de 36 años fue hallada muerta y ahorcada hace una semana en una vivienda del barrio Las Heras y la Justicia investiga si se trató de un femicidio.

La víctima, identificada como Erica Mora, fue encontrada el pasado jueves 18 en una propiedad de Güiraldes al 9300.

Según informaron fuentes del caso, su padre y su hermano la hallaron en el baño de la casa, colgada del cuello con una soga.

Tras bajarla, intentaron reanimarla sin éxito y llamaron al 911 y el personal del SAME constató la muerte y efectivos de la Policía Científica realizaron peritajes en la escena.

Si bien en un principio la situación parecía un suicidio, ciertos indicios y testimonios de los familiares generaron dudas en los investigadores.

Por ese motivo, el fiscal Carlos Russo caratuló la causa como “Causales de muerte” y ordenó medidas para profundizar la pesquisa.

Finalmente, los investigadores no descartan la hipótesis de un femicidio y avanzan con la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido.