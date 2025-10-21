Investigan a Camioneros: Eva Moyano involucrada y su obra social en Mar del Plata; Los contratos con la MGP

“Se trata de una maniobra contable, no un homicidio. Al delito hay que buscarlo en los libros”, explica una fuente con acceso al expediente judicial que se tramita en Mar del Plata por la presunta estafa de unos 10 millones de dólares (cerca de $1.500 millones, al cierre de este viernes) que denunció Camioneros. La fuente se refiere a que aún llevara cierto tiempo comprobar el delito y cómo se lo concretó.

En la causa, iniciada a raíz de una presentación del sindicalista Héctor “Yoyo” Maldonado, mano derecha de Hugo Moyano, se investigan presuntos sobreprecios en servicios y alimentos por ese valor en el hotel 15 de diciembre, ubicado en el corazón de Mar del Plata.

El moderno edificio, de 12 pisos y que hoy está cerrado, fue inaugurado en agosto de 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que fue acompañado por Cristina Kirchner.

En esa época Moyano estaba en la cima: también estuvieron el gobernador Felipe Sola, el presidente provisional del Senado, José Pampuro, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, y varios ministros del Poder Ejecutivo Nacional. La crema y nata del poder político de esa época.

Por la causa de supuesto fraude, hace unas semanas Hugo Moyano hizo una purga en la conducción del gremio: separó del Consejo Directivo a dos hombres que eran de su extrema confianza. El secretario Administrativo, Claudio Balazic, y el Tesorero, Paulo Villegas.

Como medida de seguridad, los pagos del sindicato se hacen con cheques con firmas cruzadas, justamente las de ambos dirigentes, dijeron las fuentes consultadas.

Eso sí: en la causa hasta ahora no aparece imputado ninguno de los dos. La versión en el mundo gremial es que fueron corridos de sus puestos de manera preventiva por al menos incumplir con los controles, mientras se resuelve quiénes son los responsables del desvío de fondos.

El sindicato atraviesa una profunda crisis, mientras lleva adelante una auditoría interna.

La causa se tramita en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos de Mar del Plata, a cargo del fiscal David Bruna.

Fiscal David Bruna.

Se sabe que el magistrado ordenó una pericia contable, que debe cumplirse en el transcurso de noviembre.

La otra novedad es que Hugo Moyano está por designar, en estos días, un perito de parte en la causa, que podrá revisar, cuestionar o impugnar lo que informe el perito oficial.

El abogado de Moyano es Javier Moral, quien no contestó la consulta de Clarín.

Denuncia de Camioneros

La causa se inició en septiembre tras la denuncia de “Yoyo” Maldonado, secretario de Turismo de Camioneros.

El dirigente se presentó en la Fiscalía 10 de Mar del Plata y básicamente dijo que “no cerraban los números”.

Habló de un faltante cercano a los 10 millones de dólares, de sobreprecios y de un exceso de gastos no justificados, de acuerdo con las fuentes consultadas.

En la denuncia se apuntó contra el gerente y el chef del hotel, que también fueron separados de sus puestos. Ninguno de los dos está por ahora imputado en la causa.

Para eso habrá que esperar el resultado de la pericia contable. Cuando ésta termine, seguramente el fiscal Bruna citará a testimoniales y pedirá informes bancarios y al ARCA.

Eso sí: en Camioneros se sospecha que los fondos fueron desviados a un emprendimiento particular que tendrían ambos ex empleados.

En el universo gremial siguen con atención la crisis en Camioneros. La situación desgasta a Hugo Moyano justo cuando se entra en la recta final de la disputa por la sucesión en la CGT (el congreso de elección de autoridades es el 5 de noviembre).

Pero hay un costado que sacude a Camioneros y también causa una enorme sorpresa en otros gremios y en la CGT: ¿Por qué el gremio hizo la denuncia en Tribunales?

“Es algo de principiante, no parece de Hugo. Le abrieron la puerta a la Justicia para que se meta dentro de la organización”, coincide el capo de un gremio del transporte.

Consultado acerca de si se presentaría en Tribunales ante un caso similar, el poderoso jefe de un sindicato del sector servicios contestó a Clarín: “¿Estás loco? Si vas a la Justicia te raspan todo. Lo primero hubiera sido resolverlo internamente”.

Si no fue de Moyano, ¿de quién fue la decisión? Ahí empiezan las especulaciones. Algunos sospechan que puede haber sido idea de Liliana Zulet. Es la esposa del líder camionero y tiene enorme influencia en el sindicato, pero “no está chipeada” como dirigente gremial.

Panfleteada

Aunque no aparece en la maniobra, el escándalo podría salpicar también a Eva Moyano -es una de las hermanas de Hugo Moyano-, actual secretaria general de la seccional Mar del Plata del Sindicato de Camioneros. Justo la ciudad donde está ubicado el hotel.

Un detalle de color muestra la tensión dentro del gremio. La semana pasada hubo en la mismísima sede del gremio -está en San José 1781, Constitución- una panfleteada anónima en contra de Marcelo «Feucho» Aparicio, secretario gremial de Camioneros.

Aparicio, que llegó a esa posición de la mano de Pablo Moyano, quien hoy está distanciado de su padre, es el dirigente con mejor llegada a las bases.

Marcelo Aparicio (de blanco). Foto: Mauricio Nievas.