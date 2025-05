Invasión de supermercados chinos: Abren mega locales para vender de todo a bajo precio

La comunidad china sigue expandiendo sus negocios en la Argentina. Así como en la década del ’90 hicieron furor los “Todo por $2”, en el ’93 comenzaron a abrir supermercados chinos y los locales de comida al peso. Desde el año pasado comenzó un revival y crece la apertura de mega locales que venden de todo a bajo precio, algunos les dicen.

Se trata de locales que llegan a tener entre 100 y 500 metros cuadrados, todos con estética china. En su mayoría son atendidos por mujeres, que se paran cerca de las góndolas y están listas para asesorar. En las cajas cobran mujeres chinas, muy pocas veces, hombres chinos. Para ingresar hay que dejar en el locker toda clase de mochilas, bolsos y hasta carteras.

Algunos los llaman mega bazares o mega regalerías, pero son algo más que eso. Son los que en una época eran “todo por $2” pero no tienen precio fijo y la estética es muy cuidada. Todo está impecable, nada fuera de lugar. Venden de todo: bijouterie, esmaltes, cremas para manos, cuerpo y hasta con colágeno, limas de uñas, alhajeros, vasos, copas, platos, alfombras, medias de nylon, camisetas, ropa interior, indumentaria, flores artificiales, cortinas, juguetes, gorros, bufandas, carteras, llaveros, capibaras, muñecas, lo que se busque, se encuentra. Cada apertura es una fiesta.

Si alguien anda en busca de amuletos de la suerte, la comunidad china ofrece de todo: Maneki neko, el gato de la suerte; chinitos de la suerte; dragones chinos; de todo. Todo convive en un mismo espacio, a precios muy económicos. Poca gente entra y sale sin comprar nada. Hay ofertas para todos los bolsillos, desde brillitos que se pegan en la cara por $600 hasta lámparas, veladores.

Es el regreso del “todo por $2” modelo 2025. La mayoría pertenecen a empresarios que ya son dueños de supermercados chinos. En realidad, se trata de la segunda generación que busca diversificar ingresos.

Estas aperturas que crecieron fuerte en el último año responden a varias razones. “Las nuevas generaciones se dan cuenta que ser dueño de un supermercado es muy sacrificado. Abrís a las 7 para esperar la leche, el pan, las bebidas y no cerras hasta las 22 pero te quedas reponiendo y limpiando y hasta las 2 de la mañana no te vas del supermercado. Este negocio les permite descansar y pasar más tiempo con la familia”, aseguró Yolanda Durán, presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y países del sudeste asiático (CEDEAPSA).

Con la asunción del nuevo gobierno, “la comunidad china supo que iba a poder importar sin problemas, por eso crecieron las aperturas. Estamos continuamente buscando grande locales, con buena ubicación y nos cuesta, porque se aquilan inmediatamente. En los últimos tres meses abrimos 50 locales multiproductos. Sumados a los que había ya hay casi 200 locales en varias provincias. Abrieron 10 en Mendoza, 10 en Córdoba, 10 en Salta, por todos lados. Además de muchos en el conurbano bonaerense”, dice la referente de la comunidad china.

Otro de los motivos que impulsa las aperturas es que “es fácil sacar las habilitaciones, los productos no tienen fecha de vencimiento, salvo los cosméticos”. Casi todos los locales comercializan los mismos productos, algo que ayuda cuando se compra de forma colectiva. Pero, no son cadenas, cada uno responde su dueño. Pueden haber varios del mismo dueño, pero todavía no hay cadenas conformadas.En el mismísimo barrio de Once abrieron varios, pero los más grandes se dedican en especial a artículos de belleza y manicuría. Aunque para las fiestas o fechas especiales se adaptan y dejan un espacio para la venta de útiles escolares si el mes es marzo, juguetes si es para las fiestas o Reyes. Lo que el público pida lo tendrá.

Ni el microcentro se salva de la invasión de locales multiproductos chinos o mega regalerías. En Sarmiento y Florida hay uno gigante de dos pisos, el dueño tiene dos sucursales. En Florida casi llegando a Córdoba está uno de los más grandes, hasta con escalera mecánica, con toda clase de productos y su sector de cajas se parece al de una cadena de hipermercados por la cantidad.

Todos son llamativos, invitan a pasar, a revolver, a quedarse un buen rato porque todos son bienvenidos. Una nueva tendencia crece en de la mano de la comunidad china.