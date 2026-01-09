Interrumpen ampliación de Avenida Newbery: Llegó hasta Coto; Papelón político

La instalación del supermercado Coto en su desembarco en nuestra ciudad sumó calidad de compra para marplatenses y turistas. Entre provincia y municipalidad dirimen jurisdiccionalmente cuál hace la obra que deberían compensarse entre sí administrativamente, si se tratara de gobierno eficientes pero no lo son. Y algunas voces han señalado que se debió apelar al aporte del propietario de supermercado para el pago de Pasalto, la empresa contratista favorita de ambas administraciones políticas.

Privilegian los fondos y no tienen recursos para garantizar seguridad a los vecinos. Hasta han retirado la Patrulla Urbana (siempre insuficiente) que debe considerar que sobre esa importante vía de encuentra la UTOI, el centro deportivo Newbery, barrios privados, un haras y el complejo turístico más importante de la ciudad compuesto por Camping El Griego, Aquopolis y Aeropolis.

La temporada alta en su apogeo, relativo en ocupación, más una mayor circulación de la calle 515 han saturado la Avenida Jorge Newbery, donde conviven camiones de carga de hasta 50 Tn, y ómnibus de corta, media y larga distancia. Es un combo que contribuye generosamente a siniestros que dejan heridos, muertos y serios daños materiales. Hasta sobre la misma avenida se practica la modalidad de romper parabrisas para luego asaltar a los ocupantes.

Antes Montenegro, ahora Neme y siempre Kicillof, han demorado años sin considerar la factibilidad del tránsito por el lugar, sin que obste un crecimiento comercial que va aumentando proporcionalmente la siniestralidad vial y la inseguridad para automovilistas, ciclistas y motociclistas que circulan por el lugar. El tema en discuysión lleva años de discusión política.