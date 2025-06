Interna peronista: Secco no descartó que los intendentes sean candidatos testimoniales

Pese a que Cristina Fernández y Axel Kicillof mantuvieron una comunicación “breve y de buen tono” de cara a la negociación para intentar unificar listas en el peronismo, la interna parece no tener paz. Luego que la expresidenta lanzara su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección electoral, el intendente de Ensenada, Mario Secco, ladero del gobernador, dejó abierta la posibilidad de que los jefes comunales sean candidatos testimoniales el próximo 7 de septiembre.

Secco, que se mostró molesto contra las operaciones dentro del peronismo, no descartó la posibilidad de que los intendentes puedan llegar a presentarse como candidatos testimoniales en las listas a concejales y así enfrentar la boleta de Cristina, quien confirmó que competirá como candidata a diputada, anuncio que hizo sin consultar al kicillofismo.

“En la provincia de Buenos Aires, el armado que hoy tiene el gobernador es muy importante ¿Usted cree que si jugamos todos los intendentes de testimonial no ganamos? ¿Usted cree que no tenemos estrategia también? Yo lo que le puedo decir es que voy en Ensenada de primer concejal y le garantizo el triunfo. Así lo van a hacer un montón de intendentes ¿Vos decís que si ponés a 45 intendentes de testimoniales no cambiamos la historia?”, enfatizó Secco.

La estrategia a la que se refiere el alcalde es la que aplicó en 2009 ya el peronismo, con Néstor Kirchner y Daniel Scioli a la cabeza de la lista de diputados y que llevó a más de 40 intendentes como “falsos candidatos”, es decir, arriba de la lista de concejales sabiendo que no asumirían ese cargo. La idea de esta decisión es “revalidar” la gestión local y jugar fuerte para poder arrastrar votos hacia otras partes de la boleta. “Esta elección es de abajo para arriba y los intendentes tienen mucho que ver”, dijo Secco.

Además de alcalde de Ensenada, detrás de Kicillof hay otros intendentes de la Tercera de peso como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza) y Andrés Watson (Florencio Varela). En total, esta sección electoral reúne a 19 municipios ubicados al sur del conurbano bonaerense y zonas aledañas, y reúne a 4.999.290 personas habilitadas para votar. Algo similar a la suma de Córdoba, Corrientes y Entre Ríos.

En diálogo conRadio Con Vos, Secco precisó: “Si usted me está trayendo una figura como Cristina para que sea emblemática en la Tercera, nosotros también tenemos estrategia para hacer. No es viva Perón y se acabó”. Y agregó: “Hay que aceptar que hay otros mecanismos que garantizan los votos y los intendentes en los distritos tienen muchos votos”.

Finalmente, el jefe comunal de Ensenada desmintió públicamente que el gobernador y la expresidenta hayan hablado directamente en las últimas horas, como trascendió: “Cristina y Axel no hablaron, es una operación”, acusó al kirchnerismo. Sí afirmó que el secretario de la titular del PJ llamó al mandatario provincial para agendar un encuentro que aún no ocurrió. Sin embargo, fuentes de ambos lados revelaron a DIB que la charla existió y que Secco dijo eso porque está “muy enojado” y no chequeó la información. (DIB)