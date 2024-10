Interna peronista: Quintela desvinculó a Kicillof de la junta de sus avales para el PJ

El gobernador de La Rioja y candidato a presidir el PJ nacional, Ricardo Quintela, salió hoy a desmentir que el gobernador bonaerense Axel Kicillof o los funcionarios de este le hayan conseguido avales para presentarse a disputar la conducción del partido, tras afirmaciones hechas en ese sentido por Máximo Kirchner.

“No lo involucren a Axel en esto porque no tiene absolutamente nada que ver. Porque [Máximo] también dijo que gente que está con Axel trabajó para mí. No es cierto”, dijo hoy el riojano en una entrevista en Radio 10. Y agregó: “Ni (el intendente de Avellaneda, Jorge) Ferraresi, ni (el intendente de Berazategui, Juan José) Mussi, ni ningún intendente ni ningún ministro de Axel Kicillof me juntó avales”.

Y sentenció: “Lo desmiento rotundamente porque no fue así. No es cierto. Pasa que lo quieren involucrar a Axel como que él toma una posición con respecto a mi persona”.

Los dichos de Quintela surgen en medio de la fuerte interna desatada en el peronismo y las fuertes críticas esgrimidas desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora para con Kicillof.

La semana pasada, en una reunión con sindicalistas, fue la propia CFK la que deslizó que ministros del Gobernador bonaerense lo habían ayudado a Quintela con los avales. En tanto, hoy Máximo Kirchner reforzó la idea: “Se han juntado varios en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Quintela también dijo que le tiene “respeto a Máximo porque es un cuadro político” y que “él fue el primero que fui a ver para charlar”. “Le dije que el peronismo se había desarticulado y convertido en una confederación de provincias. Que había perdido su carácter de movimiento nacional y que teníamos que volver a unirlo”, contó.

En este marco, apuntó contra el camporista por realizar críticas en la radio: “Yo no me animo a juzgar a un compañero. Si tengo que decir o criticar algo que no estoy de acuerdo, se lo diría en cuatro paredes”.

También apuntó contra CFK por haber anunciado su candidatura a la presidencia del PJ a través de X. “No es la manera correcta de dirigirse a los compañeros a través de Twitter. Si a mí me llaman y nos ponemos a conversar seguramente haya un acuerdo. No es que me molestó, es que no corresponde”, consideró.

De cualquier manera, aclaró que “la quiere mucho” y que no tiene “nada contra ella”. “Yo tomé las palabras de ella. Ella dijo, en su momento, que es necesario que salgan a caminar. Yo salí a caminar, no con la intención de ser presidente del PJ, sino porque veía al peronismo estancado y que nadie levantaba los brazos ni quería salir a caminar y hablar con los compañeros”. (DIB) MT

