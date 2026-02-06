Interna peronista con ofertas clásicas: Siempre cobran los mismos; Oposición desteñida en Mar del Plata

Nadie ha tenido el privilegio de Fernanda Raverta, si interpretamos como privilegio los espacios de poder que ha mantenido. De dónde proviene y cómo ha ocupado casilleros. No acompaña la dinámica marplatense, un distrito donde cae la calidad de vida, reina la delincuencia, las fuentes de trabajo se derrumban y todos los motores de su economía corren serios riesgos. Pero el negocio de la política los mantiene con identidad propia, su espacio de lucha es seguir estando como espectadores de lujo.

No prosperan en propuestas con un gobernador que repite mandato y con seis años de Guillermo Montenegro, que ganó las elecciones de 2019,2021, 2023 y 2025. Ahora se fue de licencia y dejó un interinato a expensas de decisiones ajenas. La batalla la dio en las redes sociales, y ganó en barrios que antes perdía con LLA. No hay que ser un luz perspicaz para intuir que forman parte de su propio problema. Desde 1983 hasta nuestros días fueron jugadores y árbitros, hasta pusieron la cancha pero Mar del Plata no les responde.

La hecatombe de Montenegro con sus aliados tampoco vislumbra cambios rotundos. La única certeza es que con LLA lo único que seguirá creciendo es el ausentismo a la hora de hacer uso el derecho a elegir. Los cuadros del peronismo / kirchnerismo está en la representación de las bancas, pero cuando el modelo arbitra entre lo doloso y lo culposo es difícil convertirse en alternativa. Mar del Plata es una metrópolis pero la política la ha convertido en una sociedad de fomento.

Las fuertes ataduras a modelos del fracaso dejaron la opción de ser observadores de un colosal modelo jamás visto, supera todo lo acontecido. La decepción se ha pintado de violeta, es un hecho consumado. Ahora es cómo volver al pasado II. Y el modelo es muy simple sin corrupción y con eficiencia en la gestión pública. Los botones están pero hay que manejarlos. Es muy shockeante como Brasil es casi como una meca de tránsito al porvenir.

“Está jugando fuerte LLA en la interna del PJ. Quieren que Raverta se quede con el PJ y reitere sus performances para debilitar a Pulti – Kicillof, y lo utilizan a Manino la consabida jugada que impulsa LLA y hasta aparece el nombre de un valijero”, aseguran las fuentes que dicen saberlo todo. La contaminación persiste y el mecanismo también. Manino es gustoso de ser utilizado.

En La Política On Line la interna marplatense tiene su espacio con una análisis producto de una historia que se repite, El PJ de Mar del Plata tendrá una de las internas más calientes del peronismo. Por estas horas no hay acuerdo posible y las nuevas autoridades del partido pueden surgir de una interna con tres listas, una división que podría darle el triunfo a Fernanda Raverta.

La ex titular de la Anses se encolumna detrás de Cristina Kirchner, para enfrentar a los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una lista que muchos señalan impulsa Gustavo Pulti, aunque desde el entorno del ex intendente niegan toda participación en la interna.

En el medio de esas dos listas, se suma Manino Iriart, un ex funcionario de Daniel Scioli y Alberto Fernández- que junta al peronismo refractario de La Cámpora y el axelismo.

Fuentes del peronismo de Mar del Plata sostienen que una interna de tres sectores terminará favoreciendo a Raverta. En tanto, se explora la posibilidad de un acuerdo entre el axelismo e Iriart, una jugada que puede modificar la relación de fuerzas y podría darle con el triunfo a la alianza.

Raverta llevará como candidato a Daniel Di Bártolo, un dirigente del Sindicato de Docentes Privados (Sadop). En tanto, el axelismo lleva a Adriana Donzelli, curiosamente también representante de ese gremio docente.

La mayor debilidad de la lista de Kicillof tiene que ver con que buena parte de sus dirigentes son referentes de armados políticos distantes del peronismo.

El axelismo sumó además a Juan Garivoto un histórico del peronismo en Mar del Plata. Raúl Calamente, uno de los referente más pesados del MDF reporta al Frente Grande y la CTA. El propio Pulti incluso es líder de un armado armado vecinal histórico como Acción Marplatense.

Fuentes del peronismo en Mar del Plata sostienen que si el axelismo y Manino Iriart no logran un sintetizar una lista, las chances de Raverta son importantes y Kicillof podría perder en Mar del Plata.

Desde el MDF le bajan el precio a la lista de Manino. «Es una lista incierta del sciolismo con un fuerte auspicio de La Cámpora», la definieron al tiempo que aseguran que probablemente no logre reunir los avales para formalizar su participación en la interna.

El padrón del peronismo en Mar del Plata tiene unos 31.382 afiliados. 274 se sumaron en diciembre, siendo en su gran mayoría afiliados de La Cámpora. Una interna en esa ciudad se estima que costará unos 100 mil dólares.

La última pulseada por el partido fue en marzo de 2022 cuando Raverta y Manino Iriart se enfrentaron en una interna. En esa elección, Raverta sacó el 57% de los votos y su rival el 43%. Ese caudal es el que hoy busca recuperar Indart.

Un dato curioso, en la pelea por el partido de 2022, Kicillof jugó en favor de Raverta cuando a días de la interna viajó a Mar del Plata y se mostró con la entonces titular del Anses, algo que desató la furia la lista de Manino que le reclamaban imparcialidad al gobernador.

Por esos días, la entonces diputada provincial Débora Indarte -esposa de Indart- mostró su descontento en el chat que mantiene con el Gobernador y los diputados del Frente de Todos.