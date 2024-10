Interna del PJ: la Junta Electoral excluyó la lista de Quintela “por no reunir los requisitos reglamentarios”

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) no hizo lugar al planteo del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por las irregularidades en los avales presentados para respaldar su lista y oficializó solo la que encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien quedaría como única candidata. El plazo para completar la documentación requerida por ley venció este domingo a las 11 de la mañana. No obstante, el mandatario provincial tiene 24 horas más – últim ainstancia – para saldar los errores y seguir en carrera.

De esta manera, el organismo resolvió excluir la lista del mandatario riojano por “no reunir los requisitos reglamentarios”. Además, prohibió suspender el proceso electoral estipulado para el 17 de noviembre.

Según precisó la Junta Electoral del PJ, la lista “Federales, un grito de corazón” no alcanzó el mínimo de avales exigidos y presentó irregularidades en la distribución federal de esos avales. A Quintela le fueron impugnados unos 13.906 avales, ya que varios no presentaban copia del DNI o carecían de firmas, o no podía identificarse la identidad de quien suscribía, o no coincidían los datos de planillas y el respaldo de la documentación.

En declaraciones al canal Todo Noticias, Jorge Yoma, uno de los apoderados de “Federal, un grito de corazón”, dijo que, con su colega, Daniel Llermanos, acudirán este lunes a la Justicia Electoral a cargo de la jueza María Servini para pedir que lo dejen participar. “La Cámpora tomó por asalto al partido sin participación del pueblo”, sentenció Yoma, y agregó: “Si la Junta no nos deja votar le vamos a pedir a la Justicia que nos deje votar, pero al 17 de noviembre ya no se llega”.

Este domingo, Quintela aseguró en declaraciones radiales que desde el sector de la expresidenta Cristina Kirchner “lo presionaron” para bajar su candidatura y machacó que la lista de la exmandataria “no quiere ir a elecciones” para definir la presidencia del partido.

Puntualmente, el mandatario riojano dijo que el sábado recibió un llamado del presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, cercano a Cristina Kirchner, para tratar de lograr una lista de unidad y de esa manera evitar las elecciones en el PJ. “Vamos a recusar a la Junta porque evidentemente tiene una parcialidad absoluta”, aseveró Quintela. (DIB) ACR

