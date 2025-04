Interna a cielo abierto en CABA entre el PRO y LLA

La diputada y candidata a legisladora porteña de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, lamentó que la elección porteña se haya convertido “en una interna a cielo abierto” entre el PRO y la Libertad Avanza, y criticó que con la gestión de Jorge Macri la ciudad está “deteriorada” y tiene graves problemas “como la seguridad, la basura y el transporte”.

En un reportaje realizado en la sede de Noticias Argentinas, la diputada trazó un balance sobre los motivos por los cuales por primera vez en diez años volverán a competir sin alianzas ya que en el pasado integraron Cambiemos y Juntos por el Cambio junto al PRO y la UCR.

Pregunta: ¿Por qué luego de haber sido diputada nacional ahora se presenta para competir por una banca por la Ciudad de Buenos Aires?

Oliveto: Acá tengo la posibilidad de resolver los problemas cotidianos de las personas que viven en la misma ciudad donde nací, crecí, tuve a mis hijos. Cuando decidimos con mi partido y con Lilita ir solos en la ciudad, me entusiasma esto de ir de Buenos Aires a resolver problemas como la basura, la inseguridad, el tema del transporte, que para nosotros es fundamental. Es una ciudad muy diversa; yo vengo del sur de la ciudad y me gustaría que se pareciera un poco más al norte, que es lo que no sucede.

P: ¿Cómo ve la gestión de Jorge Macri, a quien respaldaron para que pueda ganar en el 2023 cuando integraban Juntos por el Cambio?

Oliveto: La veo parada, como que se ha deteriorado y veo que están haciendo un juego de poder donde usan a los vecinos para una interna a cielo abierto. La discusión pasa por quién come milanesas y con quién, o quién quiere hacer alianzas con quién en octubre. Si hablas con los vecinos, la realidad es totalmente distinta. Es el miedo a que cuando los hijos salgan de la facultad puedan llegar bien a sus casas. Es el tema de que en los barrios del sur o en los barrios del oeste, tardas dos horas en llegar a tu casa, dos horas de ida, dos horas de vuelta. Esta es una gestión que no ha trabajado sobre los accesos a servicios. La ciudad tampoco está protegiendo lo suficiente a sus adultos mayores; muchos de los adultos mayores que viven en la Ciudad de Buenos Aires viven solos y hay que acompañarlos.

P: ¿Hay muchas críticas sobre la limpieza de la ciudad y usted cómo está viendo la gestión en esta materia?

Oliveto: El tema de la basura es un asco y vos le decís a la gente cómo ve la ciudad y te dicen roñosa, mugrienta. Hay un tema de control del contrato de la basura y la distribución. La está muy fragmentada entre distintos proveedores y licitaciones que hay que ver cómo se está desarrollando. Yo conozco el tema de la gestión y puedo aportar allí.

P: ¿Usted ve muchas diferencias entre la gestión de Rodríguez Larreta y Jorge Macri?

Oliveto: En las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se hicieron obras muy importantes, tuvimos cambios muy grandes en la ciudad, pero el último año cuando nos quitan la coparticipación, empezó a decrecer la eficiencia de la gestión. Ahora no arranca porque tiene un equipo, muchos de los cuales no conocen la ciudad, no vienen de acá. Trasponer personas de otros distritos es un error porque no podés darte cuenta de los problemas que están viviendo. Yo creo que el gran desafío es cómo logramos transmitir esto cuando la política habla del poder y los medios de comunicación lo único que hacen es relatar lo que dicen los políticos. Y es muy complicado porque la sociedad siente que no hay representación, que aprende ante el televisor y no se habla de sus problemas, sino de las cosas muy coyunturales y que nosotros también nos involucramos en hablar de estas.

– ¿El desdoblamiento de las elecciones para usted fue algo positivo o negativo?

Oliveto: Mira, yo creo que fue una estrategia de un partido que quiere conservarse en el poder y tiene todos los derechos de hacerlo, lo que pasa es que desalienta mucho la participación. Y vos fíjate que hoy no se está hablando ni de la ciudad, sino que se tocan más temas nacionales. Y eso también es injusto, porque se supone que vos desdoblas para poner el foco en los problemas de la ciudad.

-P: ¿La división de JxC va a permitir que por primera vez gane el peronismo en la ciudad de Buenos Aires?

Oliveto: Es una elección legislativa y eso lo ponen como si fuera un cuco y dicen que me voten a mí porque el voto es útil, y eso es subestimar al electorado. Es una legislativa, y en un Parlamento es bueno que estén todas las expresiones de la sociedad ya que obliga al Gobierno y nos obliga a nosotros a hablar con el otro para tratar de sacar leyes. Los Parlamentos escribanías nunca fueron buenos para la sociedad. Al contrario, terminaron sancionando leyes sumamente impopulares. Está bueno el ejercicio del parlamento, que es hablar, buscar acuerdos, y buscar procesos con quienes piensan distinto. No es un enemigo, piensa diferente. El voto útil me parece que es una estrategia fea, sucia y no está buena.

-P: ¿Usted viene de cumplir cuatro años de mandato como diputada, que cambios vio en el último año en el Congreso?

Oliveto: Es una responsabilidad muy grande, y el último tiempo en el Congreso no la estaba pasando bien; la falta de posibilidad de diálogo, el insulto por el insulto mismo. Siento que puedo hacer cosas más valiosas en la ciudad.

P: ¿Usted empezó a tener muchas diferencias con el PRO luego del veto al aumento a los jubilados, no?

Oliveto: Cuando el PRO votó el aumento del 8% a los jubilados, con el sentido de que se le podía pagar a los viejos en 12 cuotas de 14 mil pesos, yo dije, yo ya no tengo mucho que ver en esto.

P: Si accede a la Legislatura, ¿cuáles son las principales iniciativas que va a impulsar?

Oliveto: En mi gestión presenté muchos proyectos para defender la autonomía. El tema de las cárceles, que no toman los presos de la ciudad y hoy están en las comisarías, genera problemas muy grandes porque tenés personas en comisarías en situaciones precarias, que además escapan y están a dos puertas de cualquier vecino. Yo creo que la profunda autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es uno de mis objetivos. Mi mandato como legisladora es lograr el traspaso de algunos delitos. La ciudad tiene que tener sus jueces, sus servicios penitenciarios, sus puertos y los ingresos que derivan de él, y la posibilidad de controlar las empresas que se registran en la Ciudad de Buenos Aires.