Intensa búsqueda de madre e hija que desaparecieron en el Barrio Autódromo

«Una de las cámaras de los vecinos da a la puerta de ella y hay otra en la esquina de la plaza del barrio Autódromo, pero nos dicen que todavía no las vieron «, señaló Camila, sobrina de Marisa.

Mientras tanto, la convocatoria de esta tarde apunta a “renovar el pedido urgente de búsqueda” y a “exigir que las autoridades profundicen las tareas de rastreo en Mar del Plata y zonas cercanas”.

Alerta urgente

La Red Solidaria Mar del Plata difundió en las últimas horas una alerta urgente para dar con el paradero de ambas.

Red Solidaria insistió en la necesidad de compartir la información en redes sociales, grupos comunitarios y medios locales utilizando el lema #PrestanosTusOjos, una iniciativa que busca amplificar la visibilidad de las personas desaparecidas para acelerar su localización.