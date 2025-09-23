Intendentes peronistas de la Quinta sección le pidieron a Javier Milei y Montenegro por la zona fría

Pedido por la Zona Fría

Asimismo, expresaron su preocupación frente al proyecto de Presupuesto 2026 que contempla la eliminación del beneficio de la Zona Fría en la tarifa de gas, medida que, de concretarse, impactará en unos 90 distritos y afectará a 1,3 millones de hogares bonaerenses.

También advirtieron que las decisiones macroeconómicas y la política cambiaria afectarán gravemente a la próxima temporada turística. “Nuestros municipios no pueden sostener más las obligaciones que corresponden al Gobierno nacional. Llamamos al presidente Javier Milei a recapacitar, a garantizar los fondos coparticipables que le pertenecen por ley a la Provincia, y a apostar al federalismo y al bienestar general”, expresaron.

Hacia adentro, el Grupo de los 12 también dejó un mensaje para el peronismo, hoy con el sello electoral Fuerza Patria. “La unidad es el único camino para enfrentar estos profundos desafíos, defender nuestra Provincia y construir una alternativa política a este doloroso ajuste”, indicaron.

El comunicado está firmado por Francisco Echarren (Castelli), Juan Pablo García (Dolores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walter (Pila), Juan de Jesús (La Costa), Javier Gastón (Chascomús), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Iannantuony (General Alvarado), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo). (DIB)