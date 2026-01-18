Insólito momento de la hinchas de River: No sabían que definían por penales

Una vez que finalizó el partido en empate por 0-0, muchos fanáticos se retiraron de la cancha porque no sabían que había penales. Finalmente, el Millonario se impuso en la definición desde los doce pasos.

Los hinchas de River vivieron un insólito momento en el amistoso ante Peñarol en el Campus Municipal de Maldonado: tras la igualdad por 0-0 en los 90 minutos, muchos fanáticos se retiraron de la cancha porque ¡no sabían que había penales!

Más allá de eso, luego muchos hinchas luego volvieron a entrar a la tribuna cuando se dieron cuenta de que el partido entre el Millonario y el Manya se iba a definir por penales.