Insólita botadura en Mar del PlaTa: Asistió el intendente de Rawson pero el gran ausente sigue siendo Montenegro

El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. celebró la botadura del buque pesquero “Nuevo María Elena”, marcando la cuarta botadura del año y la número 154 de su historia. El acto, que tuvo lugar bajo la lluvia, ratifica la apuesta por la inversión en la industria naval y pesquera argentina. “La lluvia es siempre un buen augurio. En este caso, además, ilustra cómo se trabaja en la industria naval y en la pesca: a veces con mal tiempo, en días feriados u horarios no habituales”, enfatizó Domingo Contessi.

El nuevo buque fue construido para la firma armadora Aquellos Tres S.A. de Gustavo González y Guillermo González Lemmi y tendrá asiento en el puerto de Rawson, cuyo intendente Damian Biss estuvo presente en la ceremonia. El Presidente del Directorio del Astillero, Domingo Contessi, agradeció a los armadores destacando que, con esta unidad, completan la adquisición de tres buques en menos de cinco años. Contessi resaltó que esta inversión demuestra «vocación de seguir invirtiendo y apostando a la pesca de Rawson que tantas satisfacciones y trabajo nos ha dado».

Un prototipo que “Cambia el Paradigma”

El “Nuevo María Elena” es un barco especial que, al igual que sus antecesores de la misma serie 20AC, «vienen a cambiar el paradigma de la pesca costera de Rawson», según Contessi. El buque cuenta con prestaciones propias de los buques más modernos del mundo en este tamaño.

Innovación: Incluye proa invertida, casillaje de aluminio, bowthruster, planta de elaboración con cintas y lavadoras de acero inoxidable, alojamientos confortables y 100% ignífugos, equipamiento de navegación de última generación, sensores de sala de máquinas monitoreables a distancia, etc.

Diálogo para reactivar la Industria Nacional.

El Astillero aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la situación económica nacional, enfatizando los desafíos que enfrenta el sector:

Domingo Contessi lamentó que las medidas de mejoras de la competitividad, desburocratización y desregulación que está encarando el gobierno nacional no hayan llegado aún a la pesca y a la industria naval. También se refirió a las políticas de retenciones, señalando que «las exportaciones pesqueras siguen olvidadas y nos hubiera gustado que se incluya a la actividad pesquera en esas rebajas, aunque sean temporales».

Finalmente, el presidente del astillero instó a mirar la situación de la microeconomía: «necesitamos que el gobierno comience a mirar con otros ojos a la micro, que mejore el diálogo y que atienda las necesidades de los sectores productivos sin renunciar al superávit fiscal». El Astillero está padeciendo la caída de la actividad y prueba de ello es que la recientemente inaugurada Nave industrial 4, donde se construyó este buque, hoy está completamente vacía. Pero demostrando no quedarse en la queja se han iniciado dos nuevas obras (una para stock y otra para un armador de Mar del Plata que será financiada mayoritariamente por el propio Astillero), lo cual permitirá mantener la mayor parte de la nómina, apostando al futuro en un contexto de nula rentabilidad para determinados segmentos de la pesca.

A su turno, dirigió la palabra a todos los presentes el Subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio Lopez Cazorla, quien hizo un reconocimiento al trabajo y la inversión e hizo hincapié en la previsibilidad de la industria: “durante mi gestión hemos dado un gran paso que fue volver a cuotificar, dando al sector quince años de certeza por delante, refirió.”

Finalmente Cazorla expresó: “Esta es una fiesta de la familia que invirtió en Argentina y de los empleados de un Astillero que genera trabajo. Les agradezco que me invitaran a compartirla”.

Acerca de la Empresa Armadora:

Aquellos Tres S.A. es una empresa armadora radicada en Rawson, Chubut, que se especializa en la operatoria de buques costeros dedicados a la captura de langostino. La firma ya operaba el pesquero costero “Siempre Maria Elena”. Su titular es el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut y accionista de otras empresas pesqueras.

Acerca del Astillero constructor:

Astillero Naval Federico Contessi y Cia S.A. Es una empresa marplatense, con 75 años de trayectoria en la construcción y reparación de buques. Ha construido un total de 154 buques en madera, acero naval, PRFV y aluminio, aplicando siempre la más avanzada tecnología en diseño, equipamiento y producción, pero sin perder la calidad y cuidado artesanal en cada detalle.

El Astillero logró superar las crisis más duras que recuerda la Industria Naval Argentina, gracias a la vocación de su fundador, Federico Contessi, quien siempre priorizó mantener las fuentes de trabajo, siguiendo con la construcción de barcos aún sin pedidos y financiados con fondos propios para mantener la planta activa.

Asimismo y en el marco de las inversiones comprometidas con el Consorcio Portuario ha inaugurado una nueva nave industrial que le permite duplicar su capacidad instalada y construir en el futuro buques de hasta 85 metros de eslora bajo techo.

El Astillero es protagonista del proceso de renovación de la flota pesquera, algo que ha comenzado a interrumpirse como producto de la crisis que atraviesa el sector pesquero.

Discurso botadura buque pesquero “NUEVO MARIA ELENA”

Señoras y Señores.

Muchas gracias a todos por acercarse hasta nuestra casa en este día de lluvia para celebrar una nueva botadura. Gracias, especialmente, a las autoridades y amigos de Chubut que vinieron de tan lejos. Nuestras botaduras no se suspenden por lluvia, porque son actos de trabajo, y en la industria naval y en la pesca se trabaja con mal tiempo, en feriados o en horarios no habituales. Además, la lluvia es siempre un buen augurio y lo mejor de todo: me obligará a ser breve para que no se mojen de más por mi culpa.

Quiero comenzar estas palabras agradeciendo a Gustavo González, a su socio Guillermo González Lemmi y a todo su equipo de trabajo. En muy poco tiempo, adquirieron tres buques de este Astillero: SIEMPRE MARÍA ELENA, botado en noviembre del 2020; CARLOS LUIS, en mayo de 2022; hoy es el turno del NUEVO MARÍA ELENA y, seguramente, pronto habrá nuevas botaduras, porque hay vocación de seguir invirtiendo y apostando a la pesca de Rawson que tantas satisfacciones y trabajo nos ha dado.

Este, al igual que los últimos tres entregados, es un buque especial, que viene a cambiar el paradigma de la pesca costera de Rawson. Un barco moderno con prestaciones del primer mundo: proa invertida, casillaje de aluminio, bowthruster, planta de elaboración con cintas, todo en acero inoxidable, equipamiento hidráulico de cubierta completísimo con guinches individuales, rullers de red, guinches de copo y fondeo, equipamiento de navegación de última generación, monitoreo remoto de todos los sensores de sala de máquinas, materiales 100% ignífugos, alojamientos confortables, etc.

El primero de estos barcos fue el ESPARTANO, botado en el 2020, que ostenta el récord histórico de captura de langostino de todo el caladero y sigue liderando el último ranking anual.

Pero lo más importante es que mejora sensiblemente la calidad del producto capturado. De hecho un requerimiento que nos hizo Gustavo y el resto de los socios de la CAFACH al encargar esta serie de 5 barcos fue que tuvieran exactamente la misma capacidad de bodega que los que estaban reemplazando porque apuntaban a la calidad y no a la cantidad.

El primero de esa serie de cinco, la versión 2.0 podríamos decir, fue el LEONILDA y también está teniendo una temporada extraordinaria, lo cual me da pie para agradecer y felicitar a todo el equipo de ingenieros y técnicos del Astillero que han sabido optimizar un diseño ya exitoso.

Esto nos llena de orgullo y satisfacción porque somos competitivos y sabemos que nuestro futuro depende de nuestra eficiencia y competitividad.

Pero ser eficiente y competitivo no es solo fabricar un buen producto, sino también hacerlo a buen precio y entregarlo en tiempo y forma. Por eso peleamos el costo de cada insumo y por eso concientizamos todos los días a nuestro equipo de trabajo. Esta es la cuarta botadura del año y aún nos queda otra programada de un barco similar dentro de los próximos 30 días. Debemos reconocer que cuando comenzamos a construir, hace poco más de un año atrás, estos cinco barcos gemelos en forma casi simultánea y teniendo otros tres más grandes en proceso, calculamos entregarlos algunas semanas antes, pero subestimamos su complejidad.

No son los típicos barcos costeros y su terminación es similar a la de los barcos de altura de última generación, involucrando la participación de muchos gremios y empresas subcontratistas de manera coordinada. Estamos orgullosos del esfuerzo que ha realizado todo el equipo de empleados y empresas naval-partistas y ojalá que el cliente lo pueda apreciar y

usufructuar como se merece.

Si extrapolamos estos conceptos de competitividad al país, se requiere una acción consciente y coordinada de muchos actores. No alcanza con abrir la economía o fijar un determinado tipo de cambio para que un país sea competitivo. Requiere mejoras impositivas, modificación de normas y, principalmente, de actitudes de cada uno de los miembros de esa sociedad. Hoy existe una intención del gobierno en pos de la

desburocratización y desregulación, pero a la pesca y a la industria naval esas medidas casi no les han llegado. Hemos hecho numerosas propuestas, pero lamentablemente siguen

demoradas; no bajaremos los brazos y seguiremos bregando.

En el mismo sentido, nos consta que Gustavo González, desde la presidencia de la CAFACH, también ha trabajado mucho para recuperar la competitividad de la flota amarilla de Rawson y del sector en general.

La abundancia hizo que en el pasado se produjeran distorsiones y abusos de algunos rubros, los cuales se deben corregir. La pesca de langostino debe volver a ser un negocio equilibrado para todos; de lo contrario, no será económicamente sustentable y seguirá con sus recurrentes crisis distributivas.

No quiero finalizar sin dejar un par de reflexiones sobre la actualidad económica del país. Celebramos que se haya evitado otra crisis económica preelectoral. El respaldo del gobierno de Estados Unidos y la efímera rebaja de aranceles a las exportaciones agroganaderas fueron muy efectivos.

Pero nos hubiera gustado que se incluya a la actividad pesquera en esas rebajas, aunque sean temporales. Tal como sucedió con los dólares Soja I, II y III, las exportaciones pesqueras siguen olvidadas. Y esto se debe a que es un sector que no tiene capacidad financiera para especular y diferir exportaciones. Esperamos que en algún momento esas rebajas de impuestos sean por merecimiento y equidad y no para forzar la liquidación de divisas.

Y el segundo punto es que este alivio momentáneo no oculte otros problemas de la economía argentina. Mantener el superávit fiscal es indispensable y la oposición no debería especular con dinamitarlo. Sin

embargo, el superávit es condición necesaria, pero no suficiente, para que la economía crezca. Hasta ahora, teníamos un crecimiento desparejo, con la pesca y la Industria Naval entre los sectores más afectados, pero en los últimos dos trimestres la baja se ha generalizado.

Nuestra recientemente inaugurada Nave 4, que vuelve a quedar vacía, es prueba de ello. Pero no podemos quedarnos en la queja y, por ello, para no tener que disminuir la nómina, hemos comenzado dos nuevas obras: una para stock y otra para un cliente local que requerirá financiamiento mayoritario del astillero en un contexto de nula rentabilidad.

Por ello, necesitamos que el gobierno comience a mirar con otros ojos a la micro, que mejore el diálogo y que atienda las necesidades de los sectores productivos sin renunciar al superávit fiscal. Parafraseando al Secretario del Tesoro norteamericano, nos gustaría algún día escuchar de nuestras autoridades “que están listas para hacer todo lo que sea necesario para apoyar a la producción y a la industria nacional”.

Gracias nuevamente a todo el equipo de trabajo por su esfuerzo y dedicación. Gracias a la empresa armadora por la confianza y la paciencia. Gracias a Dios por su protección sobre este buque y sus tripulantes y por darnos las fuerzas para seguir adelante.

Que la lluvia sea un buen presagio y que vivan la Pesca y la Industria Nacional.