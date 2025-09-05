Inseguridad vial y ciudadana: Gaspar Nícoli otro caso no esclarecido

Nueva protesta de compañeros de Gáspar Nícoli por el esclarecimiento del hecho que produjo su muerte

La familia de Gáspar Nícoli continúa reclamando justicia para esclarecer el hecho que produjo su muerte el miércoles 27 de setiembre a la 21.00 en Rivadavia y Perú. Se han cumplido algunas de las diligencias pero no se avanzó a partir de las mismas.

El siniestro vial es investigado por la Fiscalía de Delitos Culposos, desde donde informaron que no hay pruebas que sustenten la versión de un supuesto intento de robo del que escapaba la víctima.

El hecho ocurrió el miércoles pasadas las 21. Gaspar Adolfo Nicoli, un trabajador de una empresa de correos, iba en moto por la calle Perú hacia la casa de un amigo y al llegar a Rivadavia esquivó un taxi, perdió el control de su vehículo e impactó contra un árbol.

La secuencia fue filmada por las cámaras de seguridad de la zona y también se puede ver que otra moto, que iba a alta velocidad, pasa momentos después de ocurrido el siniestro fatal.

La familia de Nicoli sostiene que el joven era perseguido por tres motochorros y que, al intentar escapar es que perdió el control del vehículo. Entonces aseguran que su muerte está relacionada a estas personas, que no fueron identificadas.

La hipótesis de la Fiscalía de Delitos Culposos es distinta. En la reconstrucción del acontecimiento entienden que en el siniestro no participaron de manera directa otras personas, por lo que no hay imputados en la causa.

La familia de Nicoli pide a la comunidad información, testigos del accidente que se puedan presentar para denunciar y así poder dar con los supuestos “motochorros” que habrían tenido una intervención directa en la muerte del joven.