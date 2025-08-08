Inseguridad: Con el cotillón de fotos entre Montenegro y Berni no alcanzó ¿Y las fuerzas federales?

Ha llegado la hora de interpelar a la política, cuando están en juego las vidas humanas y no hay reacción.

Ya existen varios casos de justicia por mano propia. Hechos que no se esclarecen. Los barrios están prendidos fuego. Lo de la puerta giratoria es una realidad. Más compras de armas de fuego. Más clases de prácticas de tiro. La gente se mete adentro antes de que caiga el sol. Te asaltan cuando a la mañana vas a tomar el colectivo.

Los casos que se registran son de una violencia mayúscula. Ya la zona céntrica es como el conurbano ha sobrepasado límites de avenida como Champagnat y Jara, Libertad y Juan B Justo. El cierre es concéntrico. El secuestro de motos es sólo una parte del problema.

Es evidente que el reemplazo de jefes departamentales es insuficiente. Uno cada 120 días o el tercero en un año. No es por ahí. Las armas no letales son más humo como la instalación de cámaras de seguridad. Es necesario ser rigurosos, no necesariamente mano dura, sino aplicados. Hay que gastar en rejas cuando no alcanza para comer.

Una de las razones que esgrimió el intendente reelegido, que se ha postulado para ser senador provincial, fue su instalación en el COM del cual probablemente haya estado tan ausente como en el despacho principal de la MGP.

Montenegro y Sergio Berni supieron montar una estrategia política con una galería de imágenes y audios, hoy la descripción objetiva es que la ola de homicidios se mantiene no cede.

No es cuestión de limpiavidrios, trapitos o personas en situación de calle. La seguridad es un tema específico. El actual jefe departamental es relevado tras seis meses.

Hay una premisa de ocultar los hechos, no darlos a conocer, una medida política de la gobernación y la intendencia. Allí está la raíz del problema. La opinión pública surge de la manifestación en los barrios contra la inseguridad. Las estadísticas son básicas para la prevención y el esclarecimiento de los delitos. ¿Quién las examina y las analiza?

Si existen (las estadísticas) las autoridades las ocultan (están en campaña), como el ataque que sufrió la madre del ex gobernador Felipe Solá en Chapadmalal. Hoy la mesa está tendida para la continuidad de la supervivencia en el Estado. Montenegro y Berni volverán a ser compañeros, ahora en el legislativo provincial, continuarán viviendo de la facilidad de los recursos públicos.

Hace pocos días se conoció la rumbosa vida de Berni como senador de la provincia, hacia donde se marcha el intendente marplatense a partir del 10 de diciembre. Ser K o anti K es un montaje que funciona tácticamente por los votos, provengan de dónde provengan.

