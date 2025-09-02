Inseguridad: Apartan a tres policías en la comisaría del puerto; desapareció una denuncia

El caso se inició la semana pasada, cuando una mujer denunció que su casa había sido atacada a balazos. Durante su primera declaración, la víctima fue consultada acerca de posibles enemistades, algo que negó, aunque mencionó que solía tener “inconvenientes esporádicos con su novio”.

La hipótesis principal de los investigadores es que los cuatro efectivos de la comisaría habrían actuado en connivencia o con el objetivo de favorecer a los responsables del ataque, ya sea por vínculos personales o por algún tipo de beneficio.