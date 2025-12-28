Informe de precios del verano 2026 en Mar del Plata: cuánto cuesta el paseo en banana en Punta Mogotes

Con el inicio de la temporada de verano, los precios de las actividades recreativas y el alojamiento en Mar del Plata comienzan a marcar la pauta del gasto turístico en la Costa Atlántica.

En el sector de playas del sur, un paseo en banana acuática, una de las atracciones más populares entre grupos de amigos y familias, tiene este verano un valor de $30.000 por persona desde el 1° de enero. La excursión tiene una duración aproximada de 15 minutos, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Esto implica que, si decide subir una familia tipo de cuatro integrantes, el costo total de la actividad asciende a $120.000 por tirada, lo que convierte a la experiencia en una salida recreativa de alto impacto dentro del presupuesto diario de vacaciones.

Por otro lado, para quienes eligen hospedarse lejos del ruido del centro y en contacto con la naturaleza, el Bosque Peralta Ramos continúa siendo una de las zonas residenciales más buscadas de la ciudad. Allí, el alquiler de una casa de tres ambientes se consigue desde los $100.000 por día, según relevamientos realizados en inmobiliarias y plataformas de alquiler temporario.

La zona combina tranquilidad, entorno arbolado y fácil acceso tanto a las playas del sur como a los corredores gastronómicos cercanos, lo que explica la alta demanda durante enero.

Con estos valores sobre la mesa, el gasto turístico en Mar del Plata vuelve a poner en evidencia la necesidad de planificar y comparar precios antes de viajar, especialmente para familias que buscan equilibrar recreación, alojamiento y consumo diario durante las vacaciones.

Paseo en banana, cada vez más caro

Una de las actividades clásicas en las playas de Punta Mogotes —el paseo en banana acuática— volvió a registrar un aumento importante este verano.

Según relevamientos, el paseo dura entre 12 y 15 minutos y se realiza desde la zona de Punta Mogotes, acompañado por una moto de agua.

Verano 2023: alrededor de $3.000 por persona.

Enero 2024: subió a $10.000 por persona

Temporada 2026: el precio general ronda los $30.000 desde enero.

Esto representa un aumento notable año a año, que impacta en el presupuesto de las familias que eligen esta experiencia acuática.