Informarán sobre avances en la preservación de material audiovisual histórico de Mar del Plata

Con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, la Dirección de Promoción Cultural y la Biblioteca “Leopoldo Marechal” del EMTURyC, junto a la Asociación Amigos del Archivo Museo Histórico “Roberto T. Barili” realizarán una conferencia hoy a las 17:30 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano (Catamarca y 25 de Mayo; Mar del Plata), con el objetivo de informar los avances en la preservación del material audiovisual perteneciente a la colección fílmica del Archivo Museo Histórico “Roberto T. Barili”, con sede en Villa Mitre.

La actividad se enmarca en la conmemoración internacional impulsada por la UNESCO, que cada 27 de octubre promueve la protección, conservación y accesibilidad del patrimonio audiovisual mundial. En 2025 se cumplen veinte años desde que el Concejo Coordinador de la Asociación de Archivos Audiovisuales y la UNESCO establecieron lineamientos específicos para el rescate y la puesta en valor de estos materiales.

Por primera vez, Mar del Plata se suma a esta iniciativa global con una propuesta que abordará la identificación, inspección y datación de diversos materiales fílmicos conservados en el Archivo Municipal, así como sus posibilidades de digitalización y acceso público.

Entre los avances destacados se encuentra el hallazgo del cortometraje “Brisas del Atlántico”, una producción institucional de los años 30 realizada por Cinematografía Valle. Este valioso registro muestra paisajes y actividades de Mar del Plata y será exhibido durante el Festival Internacional de Cine dentro de la Sección Mar del Plata Classics.

La conferencia cuenta con el acompañamiento de la Sede “Ricardo Piglia” de la Biblioteca Nacional, la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual de la FAUD (Universidad Nacional de Mar del Plata) y SIGNIS Argentina.

