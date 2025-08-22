Independiente suspendió las clases por presencia de barras chilenos en Avellaneda

Independiente suspendió las actividades escolares por presencia de barras de la Universidad de Chile en Avellaneda

En un contexto de tensión creciente, Independiente decidió suspender las actividades escolares como medida preventiva ante la presencia de barras violentos de la Universidad de Chile en las calles de Avellaneda.

Según informaciones difundidas en redes sociales, grupos identificados con el club chileno estarían amedrentando a hinchas de Independiente en la vía pública. Aunque hasta el momento no se registraron incidentes dentro del estadio ni en el colegio del club, se activó un protocolo de seguridad para evitar cualquier tipo de conflicto.

La institución reforzó la seguridad en sus instalaciones y solicitó intervención policial para contener la situación y evitar que escale. La decisión de suspender las clases responde a la necesidad de proteger a estudiantes y personal ante posibles hechos de violencia.

Uno de los testigos de lo sucedido explicó por audio, el cuál fue replicado en distintas plataformas, como fue el ataque de los barras.

“Estaban los chicos en el patio, ahí en Independiente y empezaron a llover las piedras. Ya dijeron que vayan a buscar los chicos. Hay chicos que van a doble turno”, comenzó la voz de un hombre que se comunicaba, presuntamente, con algún conocido.

“Mi nieta va ahí, salía a las tres de la tarde. Dijeron que vayan a buscar los padres ahora o cuando esperen un ratito porque están todos los chilenos ahí. Nadie entiende cómo la Policía no hace nada, no se entiende”, recalcó ante la falta de acción policial.

Ante los incidentes con piedrazos, la Dirección del colegio del club envió un correo electrónico en donde confirmó que los chicos saldrían al mediodía.

“Familias: Debido a la situación que está aconteciendo en estos momentos en la comisaría lindera al colegio, nos vemos en la obligación de hacer la salida del mediodía de todos los alumnos por la calle Alsina. Gracias por la compresión”, comunicó el Equipo directivo del colegio.

La calle Alsina es la que corre por la puerta principal de la sede de Independiente, mientras que la comisaría en donde ocurrieron los incidentes fue la Número 4 de Sarandí.

El secretario de Educación del club desmintió los piedrazos

El secretario de Educación y Cultura de Independiente, Federico Buceta, aclaró la situación en torno a los rumores que circularon en las últimas horas sobre supuestos ataques al centro educativo del club, en medio de la presencia de hinchas de la Universidad de Chile en Avellaneda.

Buceta desmintió que se hayan arrojado piedras contra el colegio y explicó que el episodio se limitó a corridas e insultos en las inmediaciones, a unos 300 o 400 metros del establecimiento: “No pasó esto que dicen de arrojar piedrazos hacia el centro educativo. Sí hubo personas merodeando en la zona, pero nunca llegaron al colegio”, señaló.

Ante la preocupación de las familias, el dirigente explicó que se reforzó la seguridad en coordinación con la Municipalidad y la Policía, que dispuso móviles en el lugar.

Además, reconoció que la difusión de audios en redes sociales alimentó el temor de los padres, lo que derivó en que algunos retiraran a sus hijos antes del horario habitual: “En el centro educativo no pasó nada, pero el miedo de los padres fue totalmente entendible”, indicó.

Buceta sostuvo que se están implementando medidas preventivas para resguardar la salida de los alumnos, especialmente en los traslados hacia las paradas de colectivo donde podrían cruzarse con simpatizantes visitantes.

En ese sentido, pidió colaboración a las familias y a los propios estudiantes para evitar el uso de insignias de Independiente en la vía pública durante los próximos días.

“Confiamos en que la policía haga su trabajo. El problema no está en la puerta del colegio, sino en los alrededores”, concluyó Buceta.