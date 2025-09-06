Incluye a Mar del Plata: Alarma de libertarios por fondos para la fiscalización; Quieren cobrar antes

De esta manera no está asegurado ni garantizado un normal escrutinio de los votos, cubriendo con un manto de dudas el normal proceso.

Distintos partes consignados a mdphoy.com con distintos procedencias, han comenzado a dar cuenta de distintas irregularidades en la constitución de fiscales, quienes cumplen el papel de control. Mar del Plata no es la excepción y circulan por redes sociales distintas convocatorias, que suenan a una insólita improvisación en un determinante proceso como es el vuelco de los datos a las planillas generales.

Influye también el desdoblamiento de las elecciones que generó el gobierno de la Provincia Buenos Aires, que ha tenido un tránsito sembrado de obstáculos donde la claridad brilló por su ausencia, como en las campañas de desprestigio que se multiplicado en las últimas horas.

El operativo de fiscalización que los libertarios diseñaron para las elecciones del domingo entró en una fase de desconcierto porque no aparecen los fondos que había enviado Karina Milei a cada sección para asegurarse la presencia oficialista en todas las mesas.

Karina se encargó de manera personal en las últimas horas de preguntar distrito por distrito si llegó la plata para los fiscales que tenía que conseguir su armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Varios candidatos tuvieron en las últimas horas la misma conversación con dos chicas que llamaron en nombre de Karina, preguntando si estaba todo bien para fiscalizar el domingo. «¡Pero si no mandaron la plata!», respondió uno de ellos y generó un tembladeral en el cuartel general karinista.

«Acá no apareció un mango, se afanaron la fisca», se quejó uno de los candidatos seccionales. La línea que bajaron desde la Rosada en medio de la confusión es que los fiscales ahora van a ser todos voluntarios. «Suerte con eso», se resignó un dirigente extrapartidario que tiene varias elecciones en el lomo.

Una de las apuntadas por alarmante operativo de fiscalización es María Luz Bambaci, muy íntima de Pareja, que va segunda en la lista de la Primera que encabeza Diego Valenzuela. «Tiene más agua afuera del motor de adentro», dijeron a LPO en el armado libertario.

La Primera es una de las secciones que levantó mayor polémica en el tramo final de la campaña. LPO anticipó que Karina estaba furiosa con Ramón «El Nene» Vera, el puntero de Pareja en esa sección, por la escasa convocatoria del acto de cierre de campaña en Moreno.

«Les dimos 100 mil dólares para que movilicen», se quejaron en el armado libertario, dececpionados con el impacto que tuvieron esos fondos en la movilización a cargo de El Nene, que se retiró del acto en un Audi descapotable.

‘Algunos candidatos de Pareja no se sacaron fotos en toda la campaña para poder irse del país el lunes sin que los atajen en Ezeiza’, ironizó ante LPO el armador de una de las secciones

Incluso Iñaki Gutiérrez, el influencer inseparable de Milei, recibió reproches del entorno de Santiago Caputo, que le enrostraron que prometían entre 7000 y 10.000 personas y movilizaron menos de 2000, entre las que se contaron cientos de barrabravas que fueron para brindar «seguridad». Lo obligaron a Milei a publicar una foto área fake para disimular la falta de convocatoria en Moreno. «Lo peor es que la fake también es una vergüenza», se burló un tuitero

El manejo opaco de los fondos de la campaña también provocó una ola de renuncias en Junín, como anticipó LPO. Una candidata se fue a acusando Mauro Imperatori, el coordinador puesto por Pareja, de tomar «dinero de dudosa procedencia» para meter a la segunda de la lista.

