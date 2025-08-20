En el partido entre Independiente vs. U. de Chile, un grupo de hinchas del conjunto visitante prendió fuego y lanzó butacas.
El conflicto transcurrió en el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente vs. U de Chile. La parcialidad chilena robó una bandera de su par local, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación desencadenó las corridas de la barra brava del Rey de Copas, que no es capaz de abrir el portón que separa a ambas hinchadas.
Independiente vs. U de Chile: ¿cómo empezaron los incidentes?
Si bien la voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones, los seguidores de La U no se marcharon, violentaron un cuarto en el que se guardan elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos contra los fanáticos del equipo local. Los hinchas de Independiente tuvieron que abandonar la tribuna e, incluso, algunos resultaron gravemente heridos.
Pese a los actos de vandalismo, la policía no intervino para controlar la situación, ya que la CONMEBOL ordenó que no fuera a ese sector, que está protegido solamente por algunos hombres de seguridad privada.
Luego de dos suspensiones en el comienzo del segundo tiempo entre Independiente vs. U. de Chile, los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo de juego y el partido se suspendió provisoriamente por 20 minutos. En este momento, el equipo de crisis de la Conmebol esta reunido en Avellaneda y será el encargado decidir si continua o no el juego.
El comunicado de CONMEBOL
Poco después de conocerse la cancelación del partido entre Independiente vs. U. de Chile, CONMEBOL lanzó un comunicado.
Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.
Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol».
Independiente vs. U de Chile: ¿cómo sigue?
Por el momento no hay actualizaciones. Los jugadores de la U se encuentran arribando a Aeroparque para volver a Chile en el vuelo de las 10.40. Los dirigentes se quedarán en el país para resolver el tema de los heridos y detenidos.