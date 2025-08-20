En el partido entre Independiente vs. U. de Chile, un grupo de hinchas del conjunto visitante prendió fuego y lanzó butacas.

El conflicto transcurrió en el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente vs. U de Chile. La parcialidad chilena robó una bandera de su par local, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación desencadenó las corridas de la barra brava del Rey de Copas, que no es capaz de abrir el portón que separa a ambas hinchadas.

Independiente vs. U de Chile: ¿cómo empezaron los incidentes? Si bien la voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones, los seguidores de La U no se marcharon, violentaron un cuarto en el que se guardan elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos contra los fanáticos del equipo local. Los hinchas de Independiente tuvieron que abandonar la tribuna e, incluso, algunos resultaron gravemente heridos. Pese a los actos de vandalismo, la policía no intervino para controlar la situación, ya que la CONMEBOL ordenó que no fuera a ese sector, que está protegido solamente por algunos hombres de seguridad privada. Luego de dos suspensiones en el comienzo del segundo tiempo entre Independiente vs. U. de Chile, los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo de juego y el partido se suspendió provisoriamente por 20 minutos. En este momento, el equipo de crisis de la Conmebol esta reunido en Avellaneda y será el encargado decidir si continua o no el juego. Podés leer: Comunicado de la Universidad de Chile