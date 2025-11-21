El Paseo de la Imagen I y II del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2282) inauguró la 12ª Exposición de Profesores de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro. Podrá visitarse hasta el 4 de diciembre.

La exposición reúne obras recientes de docentes de la reconocida institución marplatense, ofreciendo un panorama diverso de lenguajes, técnicas y procesos contemporáneos que atraviesan la producción visual actual.

La exposición permanecerá abierta de martes a domingos, de 15:00 a 19:00, invitando al público a disfrutar de un espacio de encuentro con la producción artística local y con la labor formativa de la Escuela Martín Malharro.