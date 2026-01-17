Inauguraron en el Museo MAR “Vidas submarinas”, una muestra que une arte y ciencia

Quedó inaugurada en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) la muestra “Vidas submarinas, ciencia, arte y soberanía”, una propuesta impulsada por el CONICET Mar del Plata junto a organismos provinciales, que podrá visitarse con entrada libre y gratuita. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero, de martes a domingo de 15:00 a 21:00.

La iniciativa es resultado de un trabajo articulado entre el CONICET Mar del Plata, el Ministerio de Comunicación Pública, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, AUBASA y la Subsecretaría de Políticas Culturales, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia.

“Vidas submarinas” surge a partir de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, desarrollada durante julio y agosto de 2025.

La muestra se estructura en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial y una propuesta educativa con talleres y juegos. Está pensada para que las familias conozcan la expedición realizada a bordo del buque Falkor (too), los descubrimientos obtenidos y el trabajo de los científicos argentinos.

De martes a domingo, el público podrá recorrer distintos espacios que incluyen un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, se ofrecerán diariamente tres talleres: uno de arena kinética destinado a niños de 2 a 7 años, un taller de arte y tecnología y un taller de robótica.

Como parte de la programación especial, el martes 27 y el 10 de febrero a las 19:00 se realizarán actividades orientadas a reflexionar sobre soberanía y a explorar vocaciones científicas. Participarán las científicas Carolina Germinario y Eleonora Verón, junto a los cuatro especialistas marplatenses que integraron la expedición submarina.