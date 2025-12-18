Inauguraron el Centro Oncológico “Fundación Faro Verde”, un nuevo hito para potenciar la salud pública

El valor total de la obra fue de 500.000 dólares, de los cuales, el 65% fue aportado por la Fundación y el 35% por donantes, lo que permitió entregar el Centro con el equipamiento y la infraestructura necesaria para comenzar a funcionar en lo inmediato.

Durante el acto inaugural, se resaltó de manera conjunta resaltaron el valor de este esfuerzo colectivo y el impacto que tendrá el nuevo centro en la atención de pacientes oncológicos de Tandil y la región, subrayando la importancia de la articulación entre el Estado, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

La inauguración del Centro Oncológico “Fundación Faro Verde” marca así el inicio de una nueva etapa para la salud pública local, consolidando un proyecto que combina planificación, compromiso comunitario y una mirada a largo plazo sobre el acceso equitativo a la atención sanitaria.

Del acto, ante un gran marco de vecinos e invitados especiales en representación de instituciones locales, participaron además Leandro Venacio, Gerente General de Grupo Faro Verde; Josefina Richon Gerente Corporativa; Lautaro Cerone, Gerente Real Estate; funcionarios municipales, personal del SISP, concejales de distintas fuerzas políticas, pacientes y vecinos.

El acto contempló la entrega simbólica al intendente Lunghi por parte de Larocca de las llaves del lugar, el descubrimiento de dos placas alusivas y, tras los discursos formales, una recorrida por las instalaciones, abierta a los presentes.

Durante el acto, el intendente Lunghi agradeció a la empresa, resaltó el momento histórico que significa la inauguración y destacó el aspecto solidario de la comunidad: “en Tandil, cuando la salud llama, la comunidad responde”.

Y enumeró que “así nació el Hospital de Vela, gracias al gesto enorme de la familia Rodríguez Larreta; así tomó forma el Hospital de Salud Mental de día iniciado por la fuerza y el compromiso de Alicia “Tita” Brivio y completado por el Municipio, y el Centro de Salud Mental con Internación construido por el Municipio; así se hizo realidad el Hospital de Niños, por la generosidad de Don Jorge Blanco Villegas y así colaboran a diario la Comisión de Damas del Hospital, las Rosadas Voluntarias y la Fundación del Hospital de Niños, imprescindibles para la salud pública de Tandil”.

“Y así creamos y potenciamos un Polo Sanitario de excelencia, único en la Provincia de Buenos Aires, con un objetivo común: contener las carencias de los que más lo necesitan”, destacó el intendente.

Además, consideró que “este lugar empieza a ser, a tener su sentido, desde lo que nos propone: un ámbito específico para el tratamiento y para la lucha de una patología que expresa números muy dolorosos para nuestra ciudad”, con más de 5 pacientes oncológicos atendidos por ejemplo en un año en el Hospital Ramón Santamarina.

Por su parte, José Larocca Propietario del Grupo y Presidente de la Fundación Faro Verde, dijo: “Hoy estamos materializando un compromiso que asumimos como Grupo y como Fundación: trabajar para que el desarrollo tenga un impacto real en la vida de las personas. Quiero agradecer especialmente al equipo de Faro Verde, que lideró este proyecto con profesionalismo, sensibilidad y convicción, demostrando que es posible llevar adelante iniciativas de este alcance cuando hay propósito y trabajo en equipo. También a las empresas que se sumaron con compromiso y generosidad, haciendo que el desafío inicial creciera y se volviera colectivo. Y, por supuesto, a los médicos, profesionales y a todo el sistema de salud, por su dedicación diaria y su vocación de servicio para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este Centro es para Tandil, y es fruto de un esfuerzo compartido.”

Al mismo tiempo, Leandro Venacio, Gerente General de Grupo Faro Verde, resaltó: “Quiero agradecer especialmente a José por darnos la posibilidad, como equipo, de involucrarnos en proyectos de este impacto humano y emocional, que trascienden lo cotidiano y mejoran de manera concreta la calidad de vida. También a todo el equipo de Faro Verde, que trabajó con compromiso, responsabilidad y una enorme vocación para que este Centro sea una realidad. Obras como esta muestran con hechos —no con palabras— el compromiso que el Grupo tiene con la comunidad, y reafirman nuestra convicción de que el desarrollo verdadero es el que deja huella positiva en el lugar donde elegimos crecer”.

Por su parte, Martens hizo un repaso de la importancia del lugar desde el punto de vista médico, trazó un panorama de los avances que representan, agradeció al personal y destacó: “es una gran noticia para la salud pública tandilense saber que a partir de ahora contamos con un espacio donde se va a acompañar los tratamientos, permitiendo su inicio rápido, la derivación oportuna y la optimización del seguimiento de aquellos que tienen que migrar, pero también va a facilitar a algunos pacientes la realización de postratamientos en nuestra ciudad, entre sus seres queridos”.