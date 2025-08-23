Arte y Espectáculos, Cultura

Inaugurarán la muestra de Villy, “Pulso callejero”

por Redacción

Hoy a las 18:00 en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9) se inaugurará la muestra “Pulso callejero” del artista Villy, con entrada libre y gratuita. Podrá visitarse hasta octubre, de martes a domingo, de 12:00 a 16:00.

Las obras de Villy, que combinan la crudeza del cómic, la energía de los fanzines, el espíritu del street art y la rebeldía de la cultura skate y punk, estarán disponibles para el disfrute de todos los asistentes sin costo alguno.

“Pulso callejero” refleja un doble latido: “El del trazo a mano, firme y que no tiembla, y el del pecho, ese que se acelera con lo que se vive, se observa y se transforma en arte”.

La propuesta de Villy fusiona lo analógico y lo digital, con un estilo cargado de detalles y referencias que capturan la esencia viva de la calle, marcada por la intensidad de la cultura urbana.

