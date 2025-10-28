Inauguran dos muestras de artes visuales en el Teatro Auditorium

Este miércoles 29 a las 17:30 se inaugurarán dos exposiciones en los espacios de artes visuales del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280): se trata de “Diálogos textiles entre pasado y presente”, de la Escuela de Formación Profesional Nº8, y la “Muestra de afiches y documentos históricos”, en el marco del 140° aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Argentina y Rusia.

Ambas propuestas forman parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y podrán visitarse hasta el 2 de noviembre, de martes a domingos, entre las 15:00 y las 19:00, con entrada libre y gratuita.

La muestra “Diálogos textiles entre pasado y presente” constituye la tercera edición anual del proyecto que visibiliza los trabajos realizados por estudiantes de los cursos de Técnicas Básicas de Diseño de Indumentaria y Diseño de Alta Costura de la Escuela de Formación Profesional Nº8.

La propuesta invita a recorrer la evolución del traje y el textil desde el esplendor del Imperio Chino hasta la elegancia geométrica del Art Déco de 1925. Bajo la premisa de que “la moda siempre ha sido un espejo de su tiempo”, cada pieza exhibida narra historias de culturas, estilos de vida y transformaciones sociales.

El proyecto se enfoca en la reinterpretación de referencias históricas mediante creaciones contemporáneas para el vestuario escénico. Las obras fueron desarrolladas a partir de moldería no convencional, explorando nuevas morfologías y técnicas de construcción. Las texturas y estampas fueron diseñadas con patrones únicos, utilizando materiales reciclados, en su mayoría provenientes de la industria tapicera.

Coordinada por la profesora Noelia Curtti, la muestra busca abrir nuevos horizontes para el sector textil y creativo local, promoviendo la experimentación, la sostenibilidad y el diálogo entre arte, diseño y oficio.

Por su parte, la “Muestra de afiches y documentos históricos” celebra el 140° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia. La exposición pone en valor la historia compartida entre ambas naciones y promueve el conocimiento mutuo entre sus pueblos, destacando el rol del diálogo, la diplomacia y la cultura como puentes permanentes de entendimiento.

A través de un recorrido visual y documental, se reflejan más de cien años de vínculos bilaterales en diversos contextos históricos: desde los primeros contactos diplomáticos a fines del Siglo XIX, pasando por intercambios culturales, científicos y tecnológicos, hasta las actuales relaciones de cooperación.