Iñaki Urlezaga presentará dos funciones de “Noche de clásicos y de película”

Con la dirección artística de Iñaki Urlezaga, el jueves 29 y el viernes 30 a las 21:30 se presentará “Noche de clásicos y de película” en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), dos veladas de inmersión cultural en las que el público podrá disfrutar de algunas de las piezas más reconocidas del ballet universal.

Durante ambas funciones, los espectadores vibrarán con fragmentos de títulos emblemáticos como “Romeo y Julieta”, “La traviata”, “El lago de los cisnes”, “Carnaval veneciano” y “El día que me quieras” de Carlos Gardel, culminando cada noche con una coda final que unifica la gala vivida.

En su rol como director artístico y coreógrafo, Iñaki Urlezaga desarrolla una intensa labor en espectáculos de danza que fusionan el ballet clásico con el tango, combinando artistas consagrados y emergentes. Su propuesta creativa se distingue por una visión artística que honra la música argentina y el arte escénico en escenarios del país y del exterior.