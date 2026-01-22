Impulsan el desendeudamiento de familias argentinas

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Michel, junto a pares de ese bloque y de Encuentro Federal, impulsan un proyecto de ley que contiene un programa de créditos de hasta un millón y medio de pesos para “el desendeudamiento de las familias argentinas”.

La iniciativa parte de un diagnóstico que advierte sobre el creciente endeudamiento de corto plazo en el circuito informal, especialmente de parte de hogares vulnerables que necesitan cubrir gastos corrientes ante el incremento del costo de vida y del encarecimiento del crédito bancario formal.

“Esta situación de ingresos bajos, gastos fijos altos y encarecimiento del crédito llevaron a la gran mayoría de la sociedad a una situación de endeudamiento que presiona la capacidad de consumo, incluso de alimentos, de las familias argentinas”, analizó el ex director general de Aduanas en los fundamentos del proyecto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La letra del texto

La autoridad de aplicación prevista en la iniciativa es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que estará habilitado a destinar a esta finalidad hasta el 20% de la cartera total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Los destinatarios del programa podrán ser jubilados y pensionados de hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, trabajadores registrados que perciban hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de categorías A,B,C y D.

El monto máximo del crédito a otorgar será de 1.500.000 pesos y la cuota será de hasta el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario, “a fin de preservar su capacidad de consumo mensual”.

El texto no determina plazos específicos para la devolución del crédito y lo deja librado a la determinación de ANSeS “en función de las características del solicitante”.

“El recupero de los créditos se realizará prioritariamente mediante mecanismos de descuento automático sobre haberes o prestaciones, conforme lo establezca la reglamentación”, se señala.

Por qué es necesario

En los fundamentos del proyecto, Michel adviertió que “en el período reciente, los gastos fijos del hogar crecieron muy por encima de los ingresos, configurando una compresión sostenida de la capacidad de compra”.

“Desde noviembre de 2023, el Índice de Gastos Fijos acumuló aproximadamente +480%, frente a una variación del IPC cercana a +259% y del RIPTE alrededor de +249% (según los indicadores acompañados)”, reparó.

Al respecto afirmó que “esta divergencia implica que, aun con desaceleración de la inflación, una fracción creciente del ingreso se destina a rubros inflexibles (alquileres, servicios, transporte, combustibles), reduciendo el margen para bienes básicos y contingencias”.

“Frente a esa reducción del ingreso disponible, los hogares vulnerables tienden a financiar consumos esenciales y gastos imprevistos mediante endeudamiento de corto plazo”, observa el ex titular de Aduanas.

Michel aporta otro dato alarmante: “La morosidad en préstamos a hogares alcanza valores del orden de 7,8%, frente a 1,9% en financiamiento a empresas”, de acuerdo a información del Banco Central.

“En este contexto, el endurecimiento del crédito bancario y la ampliación de los diferenciales entre tasas mayoristas y tasas al consumo tienden a expulsar a los hogares vulnerables del crédito formal, empujándolos hacia alternativas más costosas”, evalúa.__IP__

“En vista de esta situación de endeudamiento creciente destinado a cubrir gastos cotidianos, derivada de la reducción del ingreso total y disponible, canalizado a través de proveedores no financieros de crédito y circuitos, con costos totales desproporcionadamente elevados en segmentos con menor poder de negociación, es clara la necesidad de desarrollar una alternativa de financiamiento para llevar alivio a los deudores afectados”, concluye.

El proyecto de Michel lleva las firmas de los diputados de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot; de Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y de los legisladores de UxP Victoria Tolosa Paz, Emir Roberto Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.