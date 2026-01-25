Impulsada por la ola de calor repunta la temporada en Mar del Plata

Mar del Plata atraviesa por estas horas su mejor fin de semana de enero, con niveles de ocupación que ya superan el 80% y una afluencia de turistas que colmó playas, paseos comerciales, teatros y restaurantes. El calor fue determinante para atraer a miles de turistas.

Tras una primera quincena con registros en torno al 60%, la temporada empezó a tomar impulso y consolida un escenario de recuperación gradual, apalancado por el buen clima y el pico habitual de visitas de la segunda mitad del mes.

Según datos del sector hotelero, la ocupación promedio ronda hoy el 82%, aunque el panorama es heterogéneo: mientras algunos establecimientos superan el 90%, otros se mantienen entre el 60 y el 70%, de acuerdo con la ubicación, la categoría y las tarifas.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica señalaron que el promedio semanal estuvo cerca del 70% y que el repunte de los últimos días permitió alcanzar los niveles actuales. “El calor ayuda mucho porque empuja reservas de último momento, sobre todo desde destinos cercanos”, explicaron al diario La Capital.

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) afirmaron que la ocupación supera el 90% en la ciudad, aunque la disparidad entre los distintos tipos de alojamiento vuelve a mostrar un mapa variado.

En el segmento extrahotelero, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos informó una ocupación promedio del 75% en inmuebles de alquiler temporario. Su vicepresidenta, Verónica Berasueta, calificó esta semana como “la mejor del verano”, aunque aclaró que los números se ubican por debajo de los del año pasado. “Es una temporada de 7 puntos, con una primera quincena del 60% y un promedio de la segunda quincena del 72%”, resumió.

Mayor circulación en las rutas

El aumento del movimiento se percibió desde el jueves, con mayor tránsito por las rutas 2 y 11 y arribos sostenidos durante el sábado. Ese flujo se reflejó en las playas, en los centros comerciales y también por la noche, con bares y restaurantes más concurridos, además de una intensa agenda cultural y musical. Luciano Pereyra, Diego Torres, Ciro y Los Persas, La Konga y La Delio Valdez, entre otros artistas, convocaron a miles de personas, mientras que las salas teatrales mantuvieron funciones diarias con propuestas para todos los públicos.

El impacto positivo también alcanzó al comercio y la gastronomía. Empresarios del sector coincidieron en que este fin de semana viene siendo el de mayor recaudación de la temporada, impulsado por el incremento del flujo de visitantes.

Playas colmadas

El clima volvió a jugar a favor. El viernes la temperatura superó los 31 grados y las playas se vieron colmadas, con el mar en condiciones agradables y una temperatura del agua que llegó a 22,5 grados. Aunque el sábado la amenaza de tormentas recortó la jornada en algunos sectores, el balance general fue positivo. Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines destacaron que en varios paradores se alcanzó el 90% de ocupación.

Dentro del pulso general del verano 2025-2026, este fin de semana aparece como el más fuerte hasta ahora. Las expectativas se mantienen altas para el cierre de enero y el inicio de febrero, con proyecciones que vuelven a ubicarse por encima del 70%. Más adelante, el gran objetivo del sector será el fin de semana largo de Carnaval, que este año sumará cuatro días de descanso con los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero, un imán que ya empieza a traccionar consultas y reservas.