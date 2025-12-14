Impuestazo de tasas municipales: Pilar se convirtió en un paradigma de la voracidad y el descontrol fiscal

El reciente aumento de la “Tasa de Protección Ambiental” que ya regía en Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense, puso en primer plano el tema del gasto y la presión de las tasas municipales, que ya se acercan al 10% del gasto público consolidado de la Argentina, proporción nunca alcanzada en las últimas décadas.

Lo ocurrido en el Municipio que desde diciembre de 2019 encabeza el intendente Federico Achával es una mezcla de política local, factores históricos e institucionales y contexto económico y un paradigma del descontrol de los gobiernos locales, donde democracia y control ciudadano deberían, se supone, funcionar mejor.

Achával es hijo de Federico de Achával, socio del empresario kirchnerista Cristóbal López en el Casino del Hipódromo de Palermo, y en la interna kirchnerista se fue acercando al gobernador provincial, Axel Kicillof.

La “Ordenanza Fiscal 2026? de Pilar dispuesta en la ordenanza 112/2025 del Municipio en sus capítulos 1 a 28 lista 27 distintas tasas, derechos, contribuciones, “plusvalías”, patentes y fondos y un capítulo final de “Disposiciones complementarias”.

Se incluyen allí Tasas “por servicios generales”, “por servicios especiales”, “por servicios de inspección para habilitación de Comercios e Industrias”, amén del caballito de batalla de los Municipios, la “Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene” (TISH) y otras.

Infraestructura y Empleo

Una muy notoria, creada durante la gestión de Achával, es la Tasa para el “Desarrollo de la Infraestructura y Promoción del Empleo Local”, conocida como “Dipel”. Otras novedades recientes son la Tasa de “Mantenimiento Vial Municipal” y la de “Protección Ambiental”, que luce redundante con la “Contribución para la Mitigación de Contingencias Climáticas”.

La ordenanza lista el pago de “Derechos” de “Publicidad y Propaganda”, de “Oficina”, de “Construcción”, de “Ocupación o Uso de Espacios del Dominio Público”, de “Espectáculos Públicos”, de “Cementerio”, de “Instalación de contenedores o estructuras semimóviles”, diversas patentes, unas “Plusvalías por incrementos de constructividad” y diferentes “Fondos” municipales.