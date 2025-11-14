Impresionante explosión e incendio en una fábrica en el Polo Industrial de Ezeiza: hay 15 heridos

La calma de la noche en Spegazzini, en el Polo Industrial del partido de Ezeiza, sufrió este viernes 14 de noviembre un siniestro impactante: primero hubo una enorme explosión, y luego un incendio impresionante, lo que ya habría dejado un saldo inicial de 15 personas heridas. Las versiones iniciales indicaron que el incendio se habría iniciado en una planta de pinturas, para de ahí extenderse al predio vecino, pero luego esa versión se corrigió, precisando que el estallido fue en ese predio de producción de agroquímicos.

El estallido pudo oírse a varios kilómetros de distancia, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y generó una tremenda onda expansiva que destruyó los vidrios de viviendas ubicadas hasta 4 kilómetros del Parque Industrial. También afectó al centro comercial Los Nogales, que se encuentra en Tristán Suárez, donde estallaron las vidrieras de muchos negocios.

En la Clínica Monte Grande señalaron «hay 15 personas heridas en atención, casi todos lastimados con vidrios, algunos con quemaduras, pero nadie en riesgo de vida», y el intendente de Ezeiza Gastón Granados indicó «trabajan bomberos de toda la zona, pero todavía no se pueden acercar demasiado porque siguen las explosiones, todavía no lo puede controlar las llamas».

(Noticia en desarrollo)