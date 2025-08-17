Importante punto de Alvarado en Tucumán

Por Valentin Ramallo de LVDE radio

El «Torito» igualó 0 a 0 con San Martín de Tucumán, por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional. No hubo incidencias.

El equipo de Jara y Peña mereció más que su rival en la primera etapa pero no pudo concretar. En el segundo acto, ambos hicieron pocos meritos para el triunfo y repartieron puntos. Perdió Güemes y Quilmes, con su derrota ante Los Andes, se suma a la pelea por no descender y esto le conviene a los marplatenses que tienen un pendiente con los «Cerveceros».

Alvarado tuvo unos buenos primeros 45′, con algunas llegadas claras que de haber ajustado la definición, terminaban en gol: la primera a los 20′, por banda izquierda, cuando le hicieron el 2 por 1 a Matías Garcia; Enzo Martínez se la tocó a Juan Pablo Gobetto, que metió el centro para la llegada de Marco Miori, que no la pudo agarrar de lleno y la pelota se fue desvíada. La segunda a los 22′, con un corner desde la derecha cabeceado por Matías Mansilla, que se la dejó servida a Kevin Silva que metió el testazo pero se fue muy arriba del travesaño.

El «Ciruja», muy apático, despertó a mediados del primer tiempo pero solo tuvo aproximaciones. La más peligrosa fue de Juan Cruz Esquivel, que remató sin fuerza dentro del rectángulo mayor pero se fur cerca del ángulo derecho de Emmanuel Gómez Riga. El «Torito» no sufrió sobresaltos de un rival que se mostró apagado con una hinchada que estuvo en la misma sintonía, sin el calor de partidos importantes.

Importante fue la última jugada del primer acto, con un centro pasado que bajó Joaquín Susvielles para Gobetto, este que se la cedió a Enzo al medio, y el «7» que apuntó al palo zurdo de Darío Sand. Clarísima oportunidad, que por centímetros no fue gol. Alvarado tuvo las mejores, y se fue al entretiempo mereciendo algo más. Para agregar, Nicolás Castro mereció ser expulsado por una peligrosa plancha al pie izquierdo de Enzo Martínez, pero le sacaron solo amarilla.

En el complemento, a los 20′, la visita recuperó en el mediocampo, Martínez filtró para Miori y el «blondo» le pegó fuerte pero sin puntería, cuando estaba Tomás Bolzicco que pedía pase al medio para definir casi abajo del arco. Un trámite ordinario, lleno de insinuaciones pero nada de concreciones. En los últimos 15′, San Martín inclinó la cancha con el ingreso de más hombres de ataque, pero las ofensivas nunca tuvieron vuelo. A los 83′, Anibal Paz sacudió fuerte al borde del área y tapó muy bien Gómez Riga.

Marcelo Vázquez entendió que conseguir el gol iba a ser muy difícil y tiró el equipo un poco más atrás para, al menos, llevarse el punto. Más allá de un remate de media distancia de Bolívar, no hubo nada más para rescatar del visitante. Igualdad que se queda corta, a la luz de la derrota de Güemes ante All Boys por 2 a 1, pero la realidad es que el principal rival del «Torito» son, lamentablemente y más allá de sospechosos arbitrajes, sus propias limitaciones. La próxima fecha recibirá a Tristán Suárez, el sábado a las 15.00.

TABLA DE POSICIONES – ZONA A

…

Quilmes 30 puntos (-2 diferencia de gol); (1 partido menos)

Ferro 30 (-11)

Güemes 27

————————————-

ALVARADO 26 (1 partido menos)

Arsenal 24

— Descenso

SINTESIS

SAN MARTÍN DE TUCUMÁN: Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Juan Orellana y Franco Quiroz; Matías García, Nicolás Castro, Franco García y Juan Cruz Esquivel; Juan Cuevas y Martín Pino. DT: Mariano Campodónico.

ALVARADO: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Kevin Silva, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Matías Mansilla, Agustín Bolívar, Enzo Martínez y Juan Pablo Gobetto; Joaquín Susvielles y Marco Miori. DT: Marcelo Vázquez.

GOLES: –

CAMBIOS SAN MARTÍN: 58′ Jesús Soraire por Castro; 70′ Santiago Peñalba por Orellana, Aaron Spetale por M. García y Anibal Paz por Quiroz; 81′ Mauro Gonzalez por Cuevas.

CAMBIOS ALVARADO: 53′ Tomás Bolzicco por Susvielles; 75′ Cristian Gorgerino por Bolivar y Mateo Ortale por Martínez; 90+1′ Diego Becker por Miori.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: La Ciudadela.

ÁRBITRO: Brian Ferreyra.