Importante movilización por el Nunca Más a 48 años del derrocamiento de Isabel Perón

Organizada por Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – APDH Regional Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Colectivo Faro de la Memoria, Espacio para la Memoria Ex CCD ESIM. Asociación Nacional de ex Presos Políticos – Hijos Resiste – Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste, Nietes Mar del Plata y distintas organizaciones sociales la ciudad fue testigo de una multitudinaria marcha con motivo de conmemorarse 48 años del del golpe de Estado que dio origen a la última dictadura militar.

En la oportunidad se Se escucharon duras críticas para con el gobierno de Javier Milei , a la vez que se recordó a las víctimas del terrorismo de estado a lo largo del todo el recorrido por calles del centro marplatense, observándose varias cuadras de extensión de quienes se sumaron a la importante movilización, que arrancó en la avenida Luro hacia Buenos Aires, de ahí hasta Colón, luego hacia Independencia y Luro.

Estimaciones posteriores a la marcha indicaban que el número de participantes alcanzó unas 50 mil personas, las que participaron de la jornada con una extensión de 17 cuadras.

También en la oportunidad los manifestantes se expresaron, de forma categórica, contra las versiones que indican de un posible indulto a genocidas.

A través de un documento, los organismos condenaron nuevamente el “ataque sistemático, cínico y planificado del gobierno de tendencia extremista libertaria hacia las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Asimismo, analizaron que esta ofensiva “no se limita únicamente al ámbito comunicacional, sino que busca menoscabar la memoria de los 30.000 desaparecidos” y “desvirtuar el propósito original de su lucha, recurriendo, entre otras tácticas, a la misma terminología deshumanizante de ‘subversivos’ y ‘terroristas’ utilizada por la dictadura para justificar el genocidio y desacreditar a quienes luchaban como militantes surgidos del seno del pueblo”.

En este contexto, el documento expresó una sensación que fue compartida por los participantes de la masiva marcha: “En la actualidad, hay figuras políticas que desempeñan un papel central en este fenómeno de extrema derecha, que buscan borrar la memoria de esta generación comprometida que desafió el modelo hegemónico de la época, que defendió y legalizó los derechos laborales, un modelo y unos intereses que aún perduran sin cambios significativos en la actualidad”.

Cabe recordar que la consigna fue “a 48 años del golpe genocida”, bajo el lema “Más de 30 mil razones para defender la Patria; Nunca Más está en nuestro ADN”.

Se trató de una masiva movilización donde los participantes rechazaron de forma categórica los rumores que hay de un posible indulto a genocidas.

Fuente

elretratode hoy.com.ar

Comparte esto: Facebook

X