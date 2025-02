Ibarra dice que Riquelme tiene sólo un 70 % de aprobación y es mala la situación económica de Boca

El ex candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra, compartió sus opiniones sobre la situación actual del club. Ibarra fue contundente al señalar que la gestión de Juan Román Riquelme tiene una alta tasa de desaprobación, con un 70% de los hinchas criticando su administración.

Según Ibarra, Boca atraviesa una crisis de liderazgo: “Boca está en una falta de conducción, de planificación y hay mucha improvisación“, dando a deducir que esto generó una serie de fracasos, incluyendo la inestabilidad en el cuerpo técnico, que vivió constantes cambios.

En la entrevista que brindó con Jonatan Viale y su equipo en el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, uno de los aspectos más críticos de Ibarra fue la mala gestión económica y la pérdida de jugadores clave sin recibir compensación adecuada: “Boca ha perdido más de 20, 30 millones de dólares en este sentido. Jugadores como Mac Allister, Molina, Pavón, Izquierdoz, Retegui, Rossi y Valentini se fueron sin justificativos”.

El ex dirigente mencionó que Boca perdió más de 20 o 30 millones de dólares debido a negociaciones mal manejadas, Además, Ibarra destacó “hay problemas en las negociaciones con jugadores, siempre se complican”, lo que contribuye a la inestabilidad del plantel.

En cuanto al manejo interno de la institución, Ibarra criticó el ego de Riquelme, sugiriendo que el vicepresidente de Boca debería dejar de lado su personalismo y centrarse más en el bienestar del club: “Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca. Se rodeó de un Consejo de Fútbol que le dice todo que sí”.

Además, señaló: “Los técnicos no tienen libertad para elegir jugadores“. Según Ibarra, esta falta de autonomía en el cuerpo técnico es uno de los factores que generó desconfianza y frustración entre los hinchas y en los propios jugadores.

Ibarra también se refirió a las elecciones de Boca, donde su grupo enfrentó una serie de irregularidades en el padrón electoral. Reveló que descubrieron 13.000 socios mal incorporados justo antes de la votación y respondió a las acusaciones que indicaban que su sector había intentado suspender las elecciones.

Para Ibarra, el verdadero problema fue el mal armado del padrón, que afectó la transparencia del proceso. Además, reconoció que no realizaron una buena campaña de comunicación, lo que contribuyó a que no lograran conectar adecuadamente con los socios.

Finalmente, Ibarra dejó en claro su intención de regresar a la política de Boca en el futuro: “Estoy liderando el movimiento Pasión y Gestión con la intención de tener revancha en 2027“.

En ese sentido, mencionó que su candidato a director técnico en caso de ganar sería Martín Palermo. Aunque expresó estar dispuesto a colaborar con el club, pero con una excepción: “Si me llaman para colaborar por Boca, estoy dispuesto, pero no con esta dirigencia”.

Por último, comentó sobre su relación con la política, destacando que Mauricio Macri sigue activo dentro del PRO y que se está moviendo para generar consensos, con miras a posibles alianzas con La Libertad Avanza.