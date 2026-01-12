Arte y Espectáculos, Teatro

Humor e improvisación: “Creadores de historias” hace nueva temporada en Mar del Plata

por Redacción

“Creadores de historias” inició su segunda temporada en Mar del Plata este domingo y volverá a presentarse mañana a las 23:30 en la Sala Melany (San Luis 1750), con un show de improvisación teatral basado en consignas del público.

El espectáculo reúne al improvisador y humorista Gaby Gavila, al cronista y comediante Julián La Bruna y a los conductores de “Re despiertos”, Juan “Buti” Butvilofsky y Guido Martínez, quienes construyen en escena historias absurdas y disparatadas a partir de la participación directa de los espectadores.

La propuesta ofrece una experiencia teatral única e irrepetible, donde la espontaneidad, la creatividad y el talento son los ejes centrales de cada función, con una duración aproximada de 60 minutos.

Además, en esta temporada el ciclo contará además con invitados especiales de relevancia.

