Hubo menor tránsito de turistas en relación al año anterior en la misma fecha

El último fin de semana largo del año, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, registró un importante flujo de turistas en la Argentina, con 1,4 millones de personas movilizándose por el país.

A pesar de que la cantidad de viajeros fue un 2,3% menor en comparación con el mismo período de 2022, el impacto económico fue significativo, con un gasto total de $196.233 millones en los principales destinos turísticos, de acuerdo con un informe dado a conocer por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En concreto, frente al mismo fin de semana de 2022 (el año pasado estuvo el balotaje presidencial) viajó un 2,3% menos de turistas que gastaron, en conjunto, un 9,8% más en términos reales. Esto se explica, según la entidad, porque las familias vienen desembolsando más dinero en recreación y se eligen alojamientos de mayor categoría.

Cada turista gastó en promedio $70.083 diarios, que a precios reales resulta 23,6% mayor al gasto diario de 2022, mientras que la estadía media fue de 2 días (vs. 2,2 días en 2022). Se hicieron traslados a puntos de corta distancia, lo que permitió estadías de menos tiempo.

Aunque no se cuenta con cifras sobre este fenómeno, de la encuesta cualitativa de CAME surge que el resultado hubiera sido mejor si no fuera porque el tipo de cambio, menos favorable con los países vecinos, impulsó más viajes al exterior como Brasil y Chile, que volvió a ser un boom de compras para el argentino.

En lo que va del año van seis fines de semana largos, donde viajaron 11,2 millones de turistas y gastaron $1,8 billones. Si se compara con 2022, que tuvo una estructura de feriados similar, la cantidad de personas que se movilizaron se mantuvo igual, pero el gasto total creció 18% a precios reales.

Siempre de acuerdo a CAME, el último fin de semana largo del año en la Costa Atlántica estuvo marcado por una fuerte movilización, principalmente hacia Mar del Plata. Con una ocupación hotelera que superó el 70%, se vivió un intenso movimiento en las rutas 2 y 11, donde llegaron a registrarse hasta 2.000 autos por hora en el peaje de Samborombón.

En el interior de la provincia, las actividades culturales y los paisajes pintorescos atrajeron a quienes buscaron más tranquilidad y cercanía a la naturaleza. En Chascomús, el hospedaje rondó el 65% y el gasto promedio por persona estuvo cercano a los $104.700. En tanto, la estadía promedio fue de dos noches.

También tuvieron buena afluencia de visitantes los pueblos rurales. Destinos pintorescos como Cazón, San Antonio de Areco, Tomás Jofré, Chapalcó y Capilla del Señor ofrecieron experiencias únicas. Todos los municipios de la provincia se prepararon para recibir turistas con festivales, aniversarios y diversas actividades. (DIB)

Comparte esto: Facebook

X