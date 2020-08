Hubo fuerte y desacostumbrado cruce en el Concejo contra los concejales kirchneristas

El edil Agustín Neme tomó la palabra para manifestar su malestar sobre un pedido de repudio a Baby Etchecopar, tras sus desafortunadas expresiones en las cuales aludió a Cristina Fernández, en el programa televisivo que ahora conduce Juana Viale.

Agustín Neme del bloque oficialista Vamos Juntos, arrancó “Las expresiones del periodista Baby Etchecopar, como bien mencionan, fueron públicas y también fueron públicas sus disculpas inmediatamente después”.“Eso habla de una persona de bien que cuando se equivoca pide disculpas”.

“Se hace mucho foco en la figura de la actual vicepresidente y ex presidenta Cristina Kirchner”. “Creo que también durante el gobierno de Mauricio Macri, muchas personas debieron haber pedido disculpas.

Se tendría que haber repudiado de la misma manera y la verdad que hubo un enorme silencio”.

Y reseñó a continuación:

El señor Dady Brieva “quiero ver a los argentinos ver revolviendo la basura de nuevo, quiero que les vaya mal”.

La señora Ebe de Bonafini “quiero que prueben las pistolas Taser con la hija de Macri, los hijos de Vidal y los hijos y parientes de Bullrich (Patricia)

En el mismo sentido Ebe de Bonafini contra los votantes de Macri: “son un cáncer permanente para el país. Son los mismos que trajeron los milicos para matar

Pata Medina “A Macri hay que colgarlo en la Plaza de Mayo”

Luis De Elía: “A Macri Lo fusilaría en la Plaza de Mayo y de espaldas al pueblo”.

Agregando luego “Cuando sucedía esto, desde el kirchnerismo hubo un enorme silencio. Me hubiera gustado que lo repudiaran como lo están haciendo en este momento” dijo Neme finalmente “Baby Etchecopar pidió disculpas públicas y en ese sentido cae en abstracto este repudio”.

Baby Etchecopar, en su programa televisivo, tuvo una devolución como agradecimiento, refiriéndose a Agustin Neme, expresó “Muchas gracias, les dio una lección de democracia a todos ustedes, concejales de Mar del Plata dan vergüenza en este caso, porque me han ofendido muchos los K, algunos me pidieron disculpas y tomé un café con ellos. Los que somos gente de bien aceptamos las disculpas, porque somos caballeros, no resentidos, pero son tan alcahuetes y arrastrados, que las disculpas los lastima, porque no saben hablar como seres humanos. Me da mucha pena por ustedes y que estén representando al pueblo de Mar del Plata y a la ciudad de Mar del Plata que es bellísima”, concluyó el conductor.