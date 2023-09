Hubo acuerdo y la flota fresquera quedó liberada para zarpar

Luego de casi tres días con la flota fresquera de altura demorada para zarpar, las cámaras armadoras y los gremios marítimos de marineros y oficiales de máquinas acordaron el reajuste salarial por el segundo tramo de la paritaria 2023 en los ítems fijos del convenio colectivo.

A partir de la rúbrica la flota comenzaba al cierre de esta edición a alistarse para volver a zarpar a zona de pesca. Había más de cuarenta embarcaciones demoradas en los distintos muelles del puerto marplatense.

A primera hora de la tarde se conoció que la patronal acordó con el SICONARA, el gremio de los oficiales de máquinas, un reajuste del 90% en tres cuotas, correspondientes a los bimestres, septiembre/octubre, noviembre/diciembre y enero/febrero 2024, sobre los ítems fijos del convenio colectivo a valores de febrero de 2023. Las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de diciembre para examinar la evolución de las variables económicas.

La primera cuota es toda no remunerativa mientras que las dos siguientes, el 10% es remunerativo y el 20% restante, no remunerativo. Las sumas no remunerativas pasarán a ser remunerativos en marzo de 2024.

La recomposición salarial otorgada se aplicará inclusive sobre los rubros extra convencionales que cada empresa tenga acordado con sus trabajadores.

Las partes además acordaron viáticos para los oficiales de máquinas que de forma temporal operen sobre otras especies desde otros puertos, diferentes al de su asiento operativo. En ese caso recibirán 20 mil pesos para el bimestre septiembre/octubre; 26 mil pesos para el bimestre noviembre/diciembre y 33 mil pesos para el primer bimestre de 2024.

Estas cifras serán abonadas en cada arribo con carga y será renovable a las 48 horas de estadía, por única vez. También acordaron que el servicio de wi-fi será gratuito a bordo solo en horas de descanso y durante dos horas.

Un rato más tarde trascendió el acuerdo de las cámaras armadoras con el SOMU. Es exactamente el mismo esquema del 30% por bimestre hasta febrero de 2024.

El punto que dividía las aguas era el reajuste del ítem manutención comida. Las cámaras aseguraban que ya abonaban 6 mil pesos por día en dicho concepto, pero los gremios pedían un reajuste mayor. Creían que de esa forma no habrá más marineros que terminen sufriendo descuentos porque el costo de la comida excede esa cifra.

Finalmente el acta acuerdo a la que accedió este medio reveló la incógnita. A partir del 1 de septiembre y hasta el 28 de febrero de 2024 ese ítem para los marineros será de 9800 pesos.

